Światowi liderzy zobowiązują się do przekazania 826 mln USD na rzecz programu „Education Cannot Wait" podczas High-Level Financing Conference

Na czele listy 17 darczyńców znalazły się Niemcy i Zjednoczone Królestwo. Wzrost finansowana związany jest z planowanym zwiększeniem zasięgu międzynarodowego funduszu ONZ na rzecz edukacji na obszarach kryzysowych, z którego działań w perspektywie kolejnych czterech lat skorzystać ma 20 mln dzieci.

GENEWA, 17 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Światowi liderzy ogłosili przekazanie 826 mln USD na rzecz programu Education Cannot Wait (ECW – „Edukacja nie Może Czekać") w odpowiedzi na globalne wyzwanie, jakim będzie wsparcie edukacji 222 mln dziewcząt i chłopców na obszarach kryzysowych.

Informacja o przełomowej decyzji została podana podczas ECW High-Level Financing Conference, która odbyła się w dniach 16-17 lutego w Genewie.

“Today we make history in our global efforts to ensure children impacted by conflict, climate change and other crises are able to access quality learning opportunities." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.

Zobowiązanie do przekazania środków na rzecz ECW zadeklarowało łącznie 17 darczyńców. Pięciu z nich – Global Business Coalition, Włochy, Katar, Hiszpania i Zürcher Kantonalbank – udzieli finansowania po raz pierwszy. Choć Plan Strategiczny funduszu wielostronnego na lata 2023-2026 realizowany jest dopiero od miesiąca, kwota zadeklarowanego finansowania zdążyła już przekroczyć połowę zakładanego poziomu 1,5 mld USD. Docelowo ze środków skorzystać ma 20 mln dzieci i nastolatków.

Ponad 222 mln dzieci na świecie, które doświadczają skutków konfliktów zbrojnych, zmian klimatycznych, wysiedleń i innych sytuacji kryzysowych, pilnie potrzebuje stojącej na odpowiednim poziomie edukacji.

„Bez edukacji nie ma demokracji. Musimy zapewnić dobre wykształcenie dla przyszłych pokoleń, by móc na nie liczyć" – powiedział członek Szwajcarskiej Rady Związkowej Ignazio Cassis.

Szwajcaria organizuje konferencję High-Level Financing Conference wspólnie z ECW oraz rządami Kolumbii, Niemiec, Nigru, Norwegii i Sudanu Południowego.

Najwięcej środków na program ECW wciąż przeznaczają Niemcy. „Zadeklarowane dziś zobowiązania dadzą nadzieję milionom młodych ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Niemcy już w minionym roku ogłosiły, że przeznaczą 210 mln EUR na wsparcie w tym zakresie w ramach czteroletniego Planu Strategicznego" – powiedziała Svenja Schulze, niemiecka minister federalna ds. współpracy gospodarczej i rozwoju.

Jeśli chodzi o nowe zobowiązania, najwyższa kwota przekazana zostanie na ECW przez Zjednoczone Królestwo, które zadeklarowało finansowanie w wysokości 90 mln GBP. „Ponawiamy nasze zobowiązanie na rzecz edukacji na terytoriach kryzysowych, nie godzimy się bowiem na to, by 222 mln dzieci i nastolatków było zostawionych samych sobie w obliczu okropieństw, jakie niosą wojny, klęski żywiołowe i przesiedlenia" – powiedział Andrew Mitchell, minister Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

Kanada z kolei zadeklarowała nową kwotę finansowania w wysokości 87,5 mln CAD. „Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami, aby zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do edukacji stojącej na odpowiednim poziomie" – powiedział Harjit S. Sajjan, minister rozwoju międzynarodowego.

„1,5 mld USD to cel, na którym nie zamierzamy poprzestawać" – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektorka wykonawcza programu „Education Cannot Wait". „Dzięki hojnym datkom, jakie zadeklarowano podczas dzisiejszej konferencji, będziemy mogli zapewnić wsparcie edukacyjne 10 mln dzieci na terenach kryzysowych. Jest to nasza inwestycja w ludzkość".

