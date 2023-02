Líderes mundiais anunciam US$ 826 milhões em compromissos para a Educação Não Pode Esperar (ECW) na Conferência de Alto Nível para Financiamento

A Alemanha e o Reino Unido lideram a lista de 17 doadores, enquanto o fundo global da ONU para educação em emergências expande os compromissos para alcançar 20 milhões de crianças nos próximos quatro anos.

GENEBRA, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Os líderes mundiais anunciaram US$ 826 milhões para a Educação Não Pode Esperar (ECW) e para o desafio global de apoiar a educação de 222 milhões de meninas e meninos afetados por crises.

Esses anúncios inovadores foram feitos na Conferência de Alto Nível para Financiamento da ECW em 16 e 17 de fevereiro em Genebra, Suíça.

"Hoje fazemos história em nossos esforços globais para garantir que crianças afetadas por conflitos, mudanças climáticas e outras crises recebam oportunidades de aprendizado de qualidade". - Diretora Executiva da Education Cannot Wait, Yasmine Sherif. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

No total, 17 doadores anunciaram compromissos com a ECW, incluindo cinco contribuições de novos doadores - a Global Business Coalition, Itália, Catar, Espanha e o Banco Cantonal de Zurique. Com pouco mais de um mês do início do novo Plano Estratégico 2023-2026 do Fundo multilateral, esses compromissos marcantes já totalizam mais da metade do US$ 1,5 bilhão necessário para alcançar 20 milhões de crianças e adolescentes.

Em todo o mundo, 222 milhões de crianças afetadas por conflitos, mudanças climáticas, deslocamento forçado e outras crises prolongadas precisam urgentemente de educação de qualidade.

"Não há democracia sem educação. Devemos poder contar com gerações futuras bem instruídas", disse o Conselheiro Federal da Confederação Suíça, Ignazio Cassis.

A Suíça está organizando a Conferência de Alto Nível para Financiamento com a ECW e os governos da Colômbia, Alemanha, Níger, Noruega e Sudão do Sul.

A Alemanha continua sendo o maior doador da ECW. "Os compromissos de hoje ajudarão a dar esperança a milhões de jovens mais vulneráveis. A Alemanha já anunciou no ano passado que apoiaremos o Plano Estratégico para ajudar essas crianças com € 210 milhões nos próximos quatro anos", disse Svenja Schulze, Ministra Federal da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha.

O Reino Unido forneceu o maior novo compromisso do dia, anunciando £ 80 milhões em novos financiamentos para a ECW. "Estamos renovando nosso compromisso com a educação em emergências porque nos recusamos a desistir dos 222 milhões de crianças e adolescentes afetados pelos horrores da guerra, desastre e deslocamento", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, Andrew Mitchell.

O Canadá anunciou CAD$ 87,5 milhões em novos financiamentos durante a sessão de compromissos de alto nível. "Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros para ajudar a garantir que a educação de qualidade esteja disponível para todas as crianças", disse Harjit S. Sajjan, Ministro do Desenvolvimento Internacional.

"Mesmo quando atingirmos nossa meta de US$ 1,5 bilhão, não vamos parar por aí", disse a diretora executiva da Educação Não Pode Esperar (ECW), Yasmine Sherif. "Com as generosas contribuições de hoje, poderemos alcançar 10 milhões de crianças afetadas por crises com educação de qualidade. Este é nosso investimento na humanidade".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005030/Education_Cannot_Wait_YasmineSherif_.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FONTE Education Cannot Wait

