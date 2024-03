Wij feliciteren NatWest met het winnen van de Celent Model Risk Manager Award of the Year

"De aanpak van NatWest is een voorbeeld als het gaat om het streven naar process excellence en operationele efficiëntie", zegt Ian Watson, hoofd Risk Research bij Celent. Watson vervolgt: "Door gebruik te maken van low-code automatisering als katalysator voor flexibiliteit en snelheid, is NatWest in staat data te verenigen in data fabric, workflows snel te re-engineeren, automatisering te verhogen en risicocontroles te versterken. Deze prestatie illustreert een opmerkelijke synergie tussen strategische vooruitziendheid en technologische bekwaamheid."

Zoals de award erkent, waren er voorafgaand aan de transformatie uitdagingen bij het navigeren door meerdere lagen van intern toezicht en goedkeuringen bij het toenmalige governance proces.

In het vorige governance proces kon het drie tot vier weken duren voordat een policy wijziging was doorgevoerd. En met alle vereiste change- en risk assessments kan de tijd van idee tot waarde drie tot vier maanden in beslag nemen. Het NatWest team vond mogelijkheden om 46% van de gegevens in hun governance processen te automatiseren.

"Vroeger duurde het 73 dagen om het governance proces te doorlopen en ons doel was om dit terug te brengen van 73 dagen naar 73 minuten. We wisten dat we dat moesten bereiken", aldus Steve Marjot, Head of Change bij het Centre of Excellence Excellence van NatWest Group. "Onze low-code automatiseringsoplossing werd zowel de centrale hub, als het workflow management systeem, en een belangrijk onderdeel van onze data fabric, waarmee de juiste gegevens en regels binnengehaald konden worden op het moment dat ze nodig waren. De journey is nog steeds in volle gang, maar we hebben tot nu toe al grote vooruitgang geboekt."

Guy Mettrick, Industry VP Financial Services bij Appian, voegt hieraan toe: "Het Change Governance initiatief bij NatWest leidt de weg voor managementteams naar het creëren van innovatieve benaderingen van procesautomatisering, waardoor veranderingen snel en effectief kunnen worden geïmplementeerd en uitgevoerd."

