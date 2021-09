WildBrain traz a Moranguinho renovada para o mundo digital infantil. O lançamento global apresenta a série animada no YouTube, Especiais Premium SVOD, o 1º game da Moranguinho em Roblox, além de novos brinquedos, livros, música, experiências e mais

Michael Riley, diretor de marcas da WildBrain, disse: "A Moranguinho trouxe tanta alegria para as crianças ao longo dos anos, e agora estamos entusiasmados em oferecer à geração de hoje a oportunidade de criar novas experiências e lembranças com a marca. Ao mesmo tempo em que se mantém fiel ao que torna especial a Moranguinho – a doçura, o cheirinho e a alegria do tema de moranguinhos – esta nova visão tem como objetivo inspirar as meninas atuais com temas relevantes e empoderadores de diversidade, sustentabilidade e empreendedorismo. Fizemos uma parceria com alguns parceiros incríveis da marca e temos uma programação fantástica de eventos, campanhas sociais e ativações alinhadas da marca no início deste outono. Seja confeitando com a mamãe na cozinha, brincando com bonecas perfumadas, curtindo conteúdo novo no YouTube, mergulhando em Roblox, ou lendo livros e ouvindo música, as meninas de hoje vão adorar fazer da nova Moranguinho uma parte importante em suas vidas."

Uma Era Totalmente Nova para a Moranguinho

O relançamento marca o início de uma nova era para a Moranguinho, à medida que a WildBrain leva a amada Moranguinho para o futuro, ampliando a experiência com mais envolvimento e recursos na gestão da marca para a produção de conteúdo, distribuição digital e licenciamento de produtos de consumo. Como uma linha extremamente popular de brinquedos e produtos de consumo no início dos anos 80, o uso da licença da Moranguinho representava cerca de US$ 500 milhões em produtos de consumo por ano. Ela vendeu mais de cinco milhões de bonecas e gerou mais de US$ 4 bilhões no varejo até hoje. A WildBrain está pronta para devolver a Moranguinho à sua glória, oferecendo entretenimento envolvente, aprendizado e diversão, tudo projetado para atrair as meninas de hoje, onde quer que estejam jogando ou assistindo conteúdo.

A diversão começa em 18 de setembro com a estreia da nova série de animação original da WildBrain, Berry in the Big City, em um evento exclusivo com um episódio duplo apenas no canal oficial da Moranguinho no WildBrain Spark, a rede AVOD líder da empresa no YouTube e no YouTube Kids, onde estará disponível inicialmente em inglês, francês, alemão, espanhol e português, por território. Os fãs da Moranguinho podem conferir o trailer da série Berry in the Big City lançado hoje no canal oficial, onde novos episódios serão lançados todos os sábados após a estreia, até junho de 2022.

Produzido pelo estúdio de animação da WildBrain em Vancouver – com o renomado showrunner Michael Vogel, um dos esforços criativos por trás do sucesso de Meu Pequeno Pônei: a amizade é mágica e de Meu Pequeno Pônei: oFilme – Berry in the Big City encontra Moranguinho viajando para a Big Apple, local em que todos os maiores nomes da confeitaria procuram ter a sua oportunidade. Junto com sua linda gatinha, Pudim, ela se une a suas novas "berry besties" – Laranjinha, Limãozinho, Gotinha de Limão e Amora Linda – bem como seus adoráveis animais de estimação. Juntas, as garotas empreendedoras administram seus fabulosos caminhões de guloseimas e desfrutam de aventuras diárias cheias de risadas e cantorias enquanto se esforçam para "tornar o mundo um lugar melhor"!

Michael Vogel, produtor executivo e showrunner do Berry in the Big City, disse: "Trabalhar com o WildBrain Studios para reimaginar a Moranguinho para o Berry in the Big City é um sonho que se realizou. Esta é uma série doce e divertida, com uma narrativa moderna e inclusiva que acredito que as crianças de hoje vão adorar. Trouxemos toda a adorável doçura da Moranguinho, ao mesmo tempo em que lhe damos um visual novo e uma atitude esperta de quem "consegue fazer as coisas acontecer", perfeita para inspirar as crianças a abraçarem seus sonhos e fazer grandes coisas."

A primeira temporada de Berry in the Big City oferece 40 novas aventuras em animação de quatro minutos em 2D para crianças de 3 a 6 anos de idade. Uma segunda temporada de 40 episódios de Berry in the Big City já foi aprovada, e o WildBrain Studios também está desenvolvendo uma nova temporada, animada em CG de 44 minutos de especiais de família da Moranguinho para uma importante plataforma de streaming.

Berry in the Big City também apresenta dez músicas originais que serão lançadas no próximo ano como vídeos animados com letras para as crianças cantarem e se divertirem no canal oficial da Moranguinho no WildBrain. O WildBrain Spark é uma das redes mais populares de conteúdo infantil e familiar no YouTube e no YouTube Kids, com bilhões de visualizações por mês e disponibiliza conteúdo premium e seguro para marcas, apreciado a cada trimestre por pelo menos uma em cada três crianças em todo o mundo1.

De boneca de pano ao Roblox, a Moranguinho chega ao mundo de jogos digitais em 3D

Além de estrelar uma nova série, a garotinha com chapeuzinho, que ganhou sua fama como uma boneca de pano está estrelando pela primeira vez no universo digital do Roblox. A partir de 2 de outubro, as crianças poderão desfrutar do novo jogo em Roblox da WildBrain, Confeitando com a Moranguinho, que marca a estreia da marca em uma das plataformas de jogos digitais 3D mais populares do mundo para crianças. Confeitando com a Moranguinho convida os fãs a mergulharem em uma aventura 3D interativa, onde podem brincar uns com os outros e interagir com a Moranguinho e seus amigos em um mundo digital diferente de qualquer outro – dá para personalizar os caminhões de guloseimas, criar alimentos incríveis e competir em concursos de confeitaria.

Disponível em todos os principais dispositivos de jogos, Roblox é uma das plataformas de jogos mais populares para crianças e adolescentes. Todos os dias, mais de 42 milhões de pessoas acessam a Roblox – mais da metade deles com menos de 13 anos de idade – para criar aventuras, jogar, atuar e aprender com seus amigos em um ambiente de família, imersivo e 3D.

O retorno das famosas bonecas cheirosas da Moranguinho

A nova série da Moranguinho e o jogo da Roblox são lançados paralelamente ao lançamento da WildBrain de um novo e empolgante programa global de franquia e licenciamento da marca. Ampliando o mundo experimental da Moranguinho, ao mesmo tempo em que satisfaz a nostalgia que as mães de hoje sentem pela marca, o programa de franquia incluirá novos brinquedos, roupas, livros e muito mais, além de destaques de celebridades, ativações na mídia social, parcerias de marca, demonstrações de confeitaria e competições entre amigos – tudo isso incentivará os pais de hoje a revisitar e compartilhar seu amor pela Moranguinho com seus filhos. O novo programa baseia-se no crescimento do apelo nostálgico dos produtos clássicos de consumo da Moranguinho.

Central para o novo programa de produtos de consumo, a WildBrain nomeou a Moose Toys como Master Toy Partner para a Moranguinho. Conhecida pelas linhas de brinquedos tão inovadoras e de grande sucesso como Shopkins, Bluey, Little Live Pets e Heroes of Goo Jit Zu, a Moose tem trabalhado arduamente com a equipe de marcas de franquia da WildBrain e a agência líder de licenciamento, a WildBrain CPLG, desenvolvendo uma linha incrível de novos brinquedos e conjuntos de jogos da Moranguinho a serem divulgados no início de 2022. As mães de hoje que amavam a Moranguinho quando eram pequenas terão o prazer de saber que o perfume exclusivo da Moranguinho volta com uma linha de bonecas colecionáveis que suas filhas certamente vão adorar.

Menal McGrath, vice-presidente de licenciamento global da Moose Toys, disse: "Estamos entusiasmados em colaborar com a WildBrain. Sua posição como líder de entretenimento das crianças da nova geração os torna o parceiro ideal para apresentar uma memorabilia tão amada e icônica para a criançada. Esta remodelação inspirada, divertida e mágica da Moranguinho nos dá uma plataforma incrivelmente empolgante para oferecer produtos 'uau' nunca antes vistos que redefinirão como os consumidores veem e vivenciam a marca."

Além disso, a WildBrain CPLG expandiu a parceria existente da Moranguinho com a Pinguim Young Readers Licenses, uma editora da Penguin Random House, para uma variedade de novos livros de histórias, livros cartonados e livros de adesivos da Berry in the Big City, prevista para o lançamento em 2022 na América do Norte.

Outras marcas conhecidas no mercado que lançam novas parcerias da Moranguinho no varejo a partir do início de 2022 incluem Naturipe (morangos e mirtilos), Sunkist Growers (laranjas, limões e limões), Envy Apples (maçãs), Langers (suco), Zolli Candy (pirulitos aprovados por dentistas), Dippin' Dots (sorvete) Snip-Its (cabelereiros para crianças) e Challenge Butter (manteiga) e muito mais.

Sobre a Moranguinho

A Moranguinho da WildBrain é uma das marcas mais adoradas do mundo. Desde sua criação em 1973, com o lançamento de um simples cartão de felicitações do Dia dos Namorados, a Moranguinho cresceu e evoluiu com novo conteúdo, brinquedos e experiências para cada nova geração de crianças. Os pais que a amavam quando eram jovens, agora podem compartilhar uma nova Moranguinho com seus filhos por meio da nova série original da WildBrain, Berry in the Big City, bem como com novos brinquedos, livros, jogos, vestuário, eventos – e, obviamente, as bonecas, que ainda exalam seu perfume inesquecível. O conteúdo de Moranguinho anterior na biblioteca do WildBrain inclui as séries Moranguinho e Aventuras em Tutti-Frutti e os filmes de animação O Céu é o Limite e Moranguinho, o Filme: Doces Sonhos continua a encantar jovens públicos em plataformas de streaming e transmissão em todo o mundo. Com uma presença internacional que gerou mais de US$ 4 bilhões em vendas de varejo desde seu primeiro lançamento, a Moranguinho é um verdadeiro fenômeno de marca de personagem apreciado por crianças e famílias em todo o mundo.

Sobre Berry in the Big City

A Moranguinho tem grandes sonhos! Ela acredita com todo seu coração que uma guloseima preparada com perfeição pode alegrar o dia de alguém! E na nova série de animação da WildBrain, Berry in the Big City, ela está decidida a "fazer um mundo melhor", um bolinho por vez! Isso nunca aconteceria em sua cidade natal de Berryville. É por isso que a Moranguinho fez suas malas, pegou sua gata Pudim, e foi para o ÚNICO lugar que reúne os melhores cozinheiros para ter sua grande chance: A BIG APPLE! Se você é capaz de ser um confeiteiro lá, você poderá ser em qualquer outro lugar! Na "Big Apple", os confeiteiros são as celebridades! Os influenciadores sociais! A Moranguinho tem certeza de que ela tem o que é preciso para ser o próximo grande destaque... ela só tem que provar isso! Felizmente, com a ajuda de seus novos "berry besties" – Laranjinha, Limãozinho, Gotinha de Limão e Amora Linda – juntamente com seus adoráveis animais de estimação, uma colher de mistura com sorte e seu novo e fabuloso caminhão de guloseimas, a Moranguinho tem todos os ingredientes que ela precisa para "fazer a magia acontecer". Não vai ser fácil, mas a Moranguinho não é uma frutinha qualquer, e ela mal pode ESPERAR para mostrar ao mundo o que é capaz de fazer!

1. Uma em cada três crianças – com base em espectadores exclusivos da WildBrain Spark como percentual do público global infantil no YouTube trimestralmente.

Sobre a WildBrain

Na WildBrain, inspiramos a imaginação a se abrir, envolvendo crianças e famílias em todos os lugares com grande conteúdo em todas as mídias. Com aproximadamente 13 mil episódios de 30 minutos de entretenimento filmado em nossa biblioteca, uma das mais extensas do mundo, somos o lar de marcas como Snoopy, Teletubbies, Moranguinho, Caillou, Inspector Bugiganga, Johnny Test e Degrassi. Em nosso estúdio de animação de última geração de cerca de 75.000 metros quadrados em Vancouver, BC, produzimos as séries favoritas dos nossos fãs, como The Snoopy Show, Snoopy in Space, Chip e Potato, Carmen Sandiego, Vai, Cachorro. Vai! e muito mais. Nossos shows são apreciados em todo o mundo em mais de 150 países em mais de 500 plataformas de streaming e telecasters, e nosso negócio AVOD – WildBrain Spark – oferece uma das maiores redes de canais infantis no YouTube, acumulando bilhões de visualizações por mês de mais de 150 milhões de assinantes. Também licenciamos produtos de consumo e entretenimento baseado em localização em todos os principais territórios para nossas próprias propriedades, bem como para nossos clientes e parceiros de conteúdo. Nosso grupo de televisão possui e opera quatro canais de entretenimento familiar que estão entre os mais vistos no Canadá. A WildBrain está sediada no Canadá com escritórios em todo o mundo e opera na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: WILD). Visite-nos em wildbrain.com.

Sobre a Moose

A Moose Toys existe para fazer as crianças ficarem super felizes. Esse é o foco de tudo o que fazemos. A equipe tem inovação como sua identidade e é famosa pelo projeto, desenvolvimento e fabricação de brinquedos premiados que continuam a revolucionar o mercado! A Moose Toys lidera em categorias como colecionáveis, artesanato, bonecas, jogos e eletrônicos para jovens e é consistentemente reconhecida como a empresa mais criativa do setor. Somos uma empresa familiar, mas isso não significa que somos pequenos. Entramos na indústria de brinquedos em 2014 com o fenômeno global Shopkins e, por meio desses miniaturas de personagens, revigoramos a forma como as crianças brincam. Não satisfeitos em apenas oferecer brinquedos, também nos estendemos para criar conteúdo, entretenimento e fazer acordos de licenciamento em todo o mundo. A Austrália é o lar de Moose, mas nossa equipe consolidada com 500 integrantes está espalhada globalmente, difundindo a filosofia de super felicidade.

Sobre a Penguin Random House

A Penguin Random House, a maior editora de livros comerciais do mundo, dedica-se à sua missão de nutrir uma paixão universal pela leitura, conectando autores e seus escritos com leitores em todos os lugares. A empresa, que emprega mais de 10.000 pessoas em todo o mundo, foi formada em 1º de julho de 2013 por Bertelsmann e Pearson. A partir de 1º de abril de 2020, a Bertelsmann passou a ser proprietária integral da empresa. Com mais de 300 editoras e marcas em seis continentes, a Penguin Random House compreende negócios editoriais em mais de 20 países do mundo, entre livros para adultos e crianças de ficção e não ficção em inglês, alemão e espanhol. Com mais de 15.000 novos títulos e mais de 600 milhões de livros impressos, áudio e eBooks vendidos anualmente, as listas editoriais da Penguin Random House incluem mais de 80 ganhadores do Prêmio Nobel e centenas dos autores mais amplamente lidos no mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis com relação à empresa, incluindo, sem limitação, declarações sobre planos de marca da Moranguinho e as estratégias de negócios e atividades operacionais da WildBrain Ltd. (a "Empresa"). Embora a Empresa acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações envolvem riscos e incertezas e são baseadas em informações atualmente disponíveis para a Empresa. Os resultados ou eventos reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais, entre outras coisas, incluem a disponibilidade de oportunidades de investimento e avaliações aceitáveis, epidemias, pandemias ou outras crises de saúde pública, incluindo o surto atual da COVID-19, a magnitude e a extensão da interrupção econômica como resultado do surto mundial da COVID-19, e fatores de risco discutidos em materiais arquivados junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários aplicáveis periodicamente, incluindo assuntos discutidos em "Fatores de risco" no formulário de informações anuais mais recente da empresa e na discussão e análise anuais da gestão. Essas declarações prospectivas são feitas a partir da data deste documento, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizá-las ou analisá-las para refletir novos eventos ou circunstâncias, exceto conforme exigido por lei.

