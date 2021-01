Willow Biosciences fait progresser ses travaux sur le THC et compte lancer ses produits sur le marché canadien

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Willow Biosciences Inc. (« Willow » ou la « Société ») (TSX: WLLW) (OTCQX: CANSF) est heureuse d'annoncer des progrès dans les travaux liés à sa souche de levure exclusive destinée à la production de tétrahydrocannabinol (« THC »). La Société fait aussi savoir qu'elle se prépare à commercialiser ses produits sur le marché canadien.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement sur le marché canadien de notre processus de production par biosynthèse exclusif de levures de THC, a déclaré Trevor Peters, PDG de Willow. Notre plateforme technologique nous permet de produire une variété de cannabinoïdes et de tirer parti de nos travaux antérieurs sur le CBG. D'après les conversations que nous avons eues avec des clients potentiels au Canada, il semble y avoir une forte demande pour du THC uniforme et à haute pureté. L'absence de saveur et d'odeur fait de notre produit fini un ingrédient de base adapté au marché canadien du cannabis 2.0. De plus, les Canadiens sont nombreux à réclamer un moyen plus durable et plus écologique de produire du THC. Notre processus de fabrication est de 50 à 500 fois plus efficace que la culture intérieure et constitue la prochaine génération en matière de fabrication durable de cannabinoïdes. »

Au Canada, le groupe de recherche et de développement de la Société a mis au point une souche de levure et un processus exclusifs destinés à la production de THC. Un essai à l'échelle pilote est prévu plus tard cette année. Bien que le marché du THC soit déjà bien établi au Canada, la Société estime qu'un grand nombre de fabricants de produits de consommation recherchent un ingrédient à base de THC uniforme et qui ne présente ni odeur ni saveur, comme le produit de Willow, pour alimenter le marché du cannabis 2.0. Celui-ci se compose de vaporisateurs, de produits comestibles, de boissons, de concentrés et de topiques. Le THC en tant qu'ingrédient des produits de cannabis 2.0 représente déjà pour Willow un marché exploitable de plusieurs milliards de dollars et de plusieurs tonnes. La Société a trouvé un partenaire de développement pour l'isolation et la purification des produits, ainsi que pour l'exécution de l'essai pilote. Des pourparlers sont également en cours avec plusieurs entreprises manufacturières canadiennes en vue de desservir le marché pour adultes.

Willow lancera son THC sur le marché canadien des produits pour adultes en premier lieu, celui-ci étant hautement réglementé, légal et bien établi. La Société surveille attentivement la situation liée à la légalisation potentielle du cannabis aux États-Unis et se tient prête à réagir à tout changement réglementaire positif, le cas échéant.

À propos de Willow Biosciences Inc.

Willow est une entreprise de biotechnologie canadienne établie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle produit des composés d'origine végétale et à haute pureté, lesquels constituent des ingrédients de base dans les industries mondiales de produits pharmaceutiques, de la santé, du bien-être et des biens de consommation emballés. Willow se concentre actuellement sur la production de cannabinoïdes, destinés au traitement de la douleur, de l'anxiété, de l'obésité, des troubles cérébraux, parmi d'autres indications significatives. L'équipe scientifique de la Société a fait ses preuves dans le développement de technologies de fabrication de composés à haute pureté destinés aux traitements contre la douleur et le cancer. Le processus de fabrication de Willow crée un produit uniforme, évolutif et durable qui permet la découverte et le développement de nouveaux médicaments qui changent la vie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut comprendre des énoncés prospectifs, y compris des opinions, des hypothèses, des estimations et l'évaluation par la Société de ses plans et de ses activités futurs. Plus particulièrement, ces énoncés peuvent porter sur : les projections de Willow quant à l'atteinte de ses jalons, y compris le succès et le calendrier des efforts de production de THC, des essais pilotes et de la commercialisation ; la date des premières ventes et la génération de revenus ; les discussions avec les clients potentiels, les partenaires de fabrication et d'autres intervenants clés ; les avantages du processus de fabrication de la Société ; la taille potentielle du marché canadien pour le THC uniforme et à haute pureté ; les utilisations potentielles du THC de la Société et ses avantages ; l'industrie des cannabinoïdes synthétiques et la capacité de Willow à saisir une part de marché ; la demande des produits de Willow ; l'entrée de Willow sur de nouveaux marchés mondiaux, y compris les États-Unis ; les changements d'ordre réglementaire aux États-Unis et la capacité de la Société à y réagir ; et le plan d'affaires global de la Société, ainsi que son plan pour la recherche et la production de cannabinoïdes. Le présent communiqué utilise les mots « faire », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre a », « avoir l'intention de », « pourrait », « projeter de », « devrait » ainsi que d'autres expressions similaires afin de désigner les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes et les hypothèses de la Société concernant, entre autres : le succès des partenariats stratégiques de Willow et l'élaboration de futurs partenariats stratégiques ; la solidité financière de la Société ; la capacité de la Société à financer son plan d'affaires à l'aide des liquidités disponibles et des ressources existantes ; le marché des produits de Willow ; la capacité de la Société à obtenir et conserver les licences applicables ; la capacité de la Société à établir les partenariats de fabrication appropriés et d'autres relations stratégiques ; et la mise en œuvre réussie de la stratégie de production globale de Willow. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un large éventail de risques et d'incertitudes et même si la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les risques associés à ce qui suit : l'industrie des cannabinoïdes en général ; le succès des stratégies de recherche et de développement de la Société ; les violations en matière de propriété intellectuelle ; l'échec de la Société à profiter des partenariats ou à intégrer les acquisitions ; les mesures et les initiatives prises par les autorités fédérales et provinciales, les changements apportés aux politiques gouvernementales ainsi que l'exécution et l'incidence de ces mesures, initiatives et politiques ; les restrictions d'importation, d'exportation et de recherche visant les activités liées aux cannabinoïdes ; la taille du marché des produits de cannabinoïdes à usage médical et destinés aux adultes ; la concurrence d'autres acteurs de l'industrie ; les conditions économiques défavorables aux États-Unis, au Canada et dans le reste du monde ; les événements mondiaux défavorables et les crises de santé publique, y compris l'épidémie actuelle de COVID-19 ; la non-conformité à certains règlements ; le départ de membres clés de la direction ou l'incapacité d'attirer et de retenir des talents ; et d'autres facteurs décrits plus précisément, de temps à autre, dans les rapports de la Société et dans les documents soumis auprès des autorités en valeurs mobilières. Veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion pour connaître les autres facteurs de risque liés à Willow. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site Web de Willow à www.willowbio.com ou sous le profil de la Société sur www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs inclus, sauf si la loi applicable l'exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément qualifiés par cette mise en garde.

Veuillez visiter notre site Web à www.willowbio.com ou nous contacter aux coordonnées suivantes : Trevor Peters, PDG, Tél. : (403) 669-4848, E-mail : [email protected]; Troy Talkkari, CFA, vice-président, Développement d'entreprise, Tél. : (403) 618-1117, E-mail : [email protected] ; 150, 2250 Boundary Road, Burnaby, C.-B. V5M 3Z3

Related Links

http://www.willowbio.com



SOURCE Willow Biosciences Inc.