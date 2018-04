Wilson Sonsini Goodrich & Rosati étend sa pratique antitrust globale

M. Navea concentrera sa pratique sur les conseils aux clients en matière d'antitrust, y compris les enquêtes sur les cartels et les facteurs liés à la concurrence pertinents concernant les fusions et les acquisitions et la propriété intellectuelle.

« Gorka s'est forgé une carrière impressionnante en tant que spécialiste de renom du contrôle des cartels et des fusions dans l'Union européenne », a déclaré Doug Clark, associé gérant de la firme. « Étant donné la portée étendue et globale de a mise en vigueur par les autorités sur la concurrence, les clients ont besoin d'un praticien tel que Gorka qui a travaillé aux plus hauts niveaux de la CE et est très familier avec le droit européen sur la concurrence. Nous sommes particulièrement heureux qu'il ait rejoint notre firme, et son ajout à notre bureau de Bruxelles illustre notre croissance dans l'un de nos secteurs de pratique clés les plus performants. »

En tant que directeur adjoint de la direction des cartels du DG Comp depuis 2015, M. Navea a poursuivi un certain nombre d'enquêtes de cartels et a été chargé de contrôler les règlements proposés entre l'unité de lutte contre les cartels de la CE et des entreprises faisant l'objet d'une enquête. Précédemment, de 2013 à 2014, il a servi à titre de membre du cabinet du vice-président et commissaire chargé de la concurrence de la CE, Joaquín Almunia. Pendant cette période, M. Navea était responsable des enquêtes en matière de fusions et d'antitrust dans les industries pharmaceutiques, des soins de santé, des sciences de la vie, des produits alimentaires, de la fabrication et du transport. Il était également responsable de toutes les enquêtes de cartel, y compris celles menées dans les secteurs des services financiers et des pièces automobiles.

De 2008 à 2013, M. Navea était gestionnaire de cas pour le DG Comp, où il travaillait sur les fusions dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, et a géré par la suite un dossier de politique dans l'unité chargée de coordonner toutes les enquêtes en matière de cartels, d'antitrust, et de fusion. M. Navea a commencé sa carrière en 1999 dans les bureaux bruxellois de Coudert Brothers, et a ensuite travaillé pendant six ans comme associé chez Freshfields and Clifford Chance à Bruxelles et à Madrid.

M. Navea a obtenu sa Licenciatura en Derecho (J.D.) en 1996 et son diplôme de droit de la CE en 1997, les deux à l'Université de Deusto à Bilbao, en Espagne. Il est membre des barreaux d'Espagne et de Bruxelles.

Basée à New York, Washington, D.C., San Francisco, dans la Silicon Valley, et à Bruxelles, la pratique antitrust de renom de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati conseille ses clients en matière de fusions et d'acquisitions, d'enquêtes criminelles et civiles par des agences gouvernementales, de contentieux antitrust, et de questions concernant la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs et la confidentialité. En travaillant pour des entreprises mondiales figurant dans le classement Fortune 100, ainsi que des startups financées par capital-risque, nos avocats sont experts dans quasiment tous les principaux secteurs industriels, y compris la technologie, les médias, les soins de santé, les services, le transport et la fabrication. La pratique reconnue à l'international a été engagée dans plusieurs des questions antitrust les plus importantes des dix dernières années et a obtenu des résultats antitrust favorables pour des clients aussi divers que Mylan, Google, Twitter, Live Nation, Netflix, Trulia, Seagate, Nuance, Coca-Cola, Glencore, The McClatchy Company, Brocade, Pixar, Micron, et Autodesk. Nos avocats bruxellois spécialisés dans la concurrence ont représenté des entreprises de premier plan telles qu'Air France-KLM, Brocade, Coherent, Dell, Dolby, Glencore, Google, Mastercard, Mylan, et W.R. Grace, sur de nombreuses questions de droit de la concurrence et conseillé des clients sur certaines des transactions et des enquêtes transfrontalières les plus complexes.

