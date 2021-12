Wilson Sonsini wählt 23 neue Partner

- Neue Partner von Wilson Sonsini: eine nicht-binäre Person, acht Frauen und 14 Männer aus den Bereichen Unternehmensrecht, Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum, Aufsichtsrecht und Technologietransaktionen der Kanzlei -

- Die Partnerauswahl 2022 des Unternehmens ist mit 23 Partnern die größte Gruppe seit 1999, die gefördert wird -

PALO ALTO, Kalifornien, 9. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, der weltweit führende Anbieter von Rechtsberatung in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Wachstumsunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen 23 neue Partner aus seinen Anwaltsreihen gewählt hat. Die neuen Positionen treten am 1. Februar 2022 in Kraft.

„Unsere Auswahl an ausgewählten Partnern spiegelt die Vitalität der Geschäfte unserer Kunden, die Stärke unseres Unternehmens sowie die Vielfalt und das Talent in unseren Praxen und Bürostandorten wider", so Doug Clark, geschäftsführender Partner von Wilson Sonsini. „Jedes Mitglied der Partner-Elect-Klasse 2022 verkörpert die Werte unseres Unternehmens und demonstriert Exzellenz in vielerlei Hinsicht, unter anderem durch Kundenservice, Zusammenarbeit, Führungsstärke, Mentoring und Innovation. Wir sind sehr stolz auf diese herausragenden Fachleute und freuen uns, sie als unsere neuesten Partner begrüßen zu dürfen."

Die 2022 gewählten Partner sind:

Lance Brady, Unternehmensrecht. Brady ist in Palo Alto tätig und konzentriert sich auf die Vertretung öffentlicher und privater Life-Sciences- und Technologieunternehmen in allen Wachstumsphasen. Er berät Kunden bei zahlreichen Transaktionen und Gesellschaftsangelegenheiten, so beispielsweise bei Gründungs- und Organisationsfragen, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angebote, Ausgründungen, Unternehmensführung, SEC-Compliance und Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen. Brady verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Risikokapital und anderen institutionellen Investoren bei der Finanzierung von Transaktionen. Er hat einen Juris Doctor vom Law Center der University of Southern California.

Laura De Boel, Datenschutz und Cybersicherheit. De Boel hat ihren Sitz in Brüssel und ist auf alle Aspekte des europäischen Datenschutzrechts, darunter Datenschutzverletzungen, internationale Datenübertragungen und Online-Profiling spezialisiert. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Mandanten zur europaweiten Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in verschiedenen Sektoren. Darüber hinaus unterstützt sie Mandanten im Umgang mit Datenschutz- und Datenschutzbehörden wie der belgischen Datenschutzbehörde. De Boel hat einen Juris Doctor von der Universität Antwerpen (Belgien) und der Universität René Descartes, Paris (Frankreich), sowie einen Magister Legum (LL.M.) von der Universität Brüssel.

Carlos W. Ellerbe, Unternehmensrecht. Ellerbe ist von San Francisco aus tätig und hat mehr als 100 Technologieunternehmen und Investoren in Angelegenheiten wie Unternehmensgründung und -organisation, Kapitalbildung (Risikokapitalfinanzierungen und öffentliche Angebote), Lizenz- und andere Technologietransaktionen sowie Fusionen und Übernahmen vertreten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Direktoren und Führungskräften in Fragen der Corporate Governance und treuhänderischen Pflichten. Vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt war der Wirtschaftsprüfer Ellerbe fast sieben Jahre bei KPMG als Berater und Wirtschaftsprüfer tätig. Er hat einen J.D. von der George Washington University Law School.

Shannon E. German, Rechtsstreitigkeiten. German arbeitet in Wilmington, Delaware, und konzentriert sich auf Corporate Governance-Prozesse und -Beratung, Hilfe bei treuhänderischen Pflichten und die Vertretung von Unternehmen und deren leitenden Angestellten und Direktoren in Aktionärssammelklagen, Derivateklagen und komplexen Handelsstreitigkeiten vor dem Delaware Court of Chancery und Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof von Delaware. Sie vertritt Mandanten auch in komplexen Geschäftsstreitigkeiten vor dem Obersten Gericht von Delaware und in Wertpapierstreitigkeiten vor dem US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware und dem US-Berufungsgericht für den dritten Bezirk. German hat einen J.D. vom Georgetown University Law Center.

James Griffin-Stanco, Unternehmensrecht. Griffin-Stanco ist von Wilmington, Delaware, aus tätig, unterhält eine in Delaware ansässige Kanzlei für Gesellschaftsrecht und Corporate Governance und berät Mandanten in allen Phasen des Lebenszyklus eines Unternehmens, unter anderem in Bezug auf treuhänderische Pflichten, Unternehmensgründungen, Risikofinanzierungen, öffentliche Angebote, Fusionen und Übernahmen und gesetzliche Vorgaben. Er vertritt auch Sonderausschüsse von Verwaltungsräten bei Fusionen, internen Untersuchungen und anderen Transaktionen und berät Unternehmen bei Rechtsstreitigkeiten und Gutachten. Griffin-Stanco hat einen J.D. vom Georgetown University Law Center.

Michelle Yost Hale, Kartell- und Wettbewerbsrecht. Hale arbeitet in Washington, D.C. und vertritt Unternehmen in kartellrechtlichen Untersuchungen, bei Fusionen und Übernahmen und anderen zivilrechtlichen Kartelluntersuchungen. Sie tritt regelmäßig vor die Federal Trade Commission (FTC) und das US-Justizministerium. Hale bietet auch Kartellrechtsberatung zu einer Vielzahl von Geschäftsverhalten, wie beispielsweise Joint Ventures, Kooperationen und Preisgestaltung und Vertrieb. Zuvor war sie leitende Anwältin in der Abteilung Mergers IV der FTC und Beraterin von zwei Direktoren des Bureau of Competition. Hale hat einen J.D. von der Howard University School of Law.

Jackie Hamilton, Fusionen & Übernahmen. Hamilton verfügt über umfangreiche Transaktionserfahrung und hat sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Fusionen, Aktienkäufen, Vermögensübernahmen, Übernahme- und Umtauschangeboten, SPAC-Transaktionen und anderen strategischen Unternehmenstransaktionen Mandanten vertreten. Darüber hinaus hat sie private und börsennotierte Unternehmen in allgemeinen Fragen der Betriebsführung und Offenlegung beraten. Hamilton arbeitet derzeit aus dem Homeoffice in Pennsylvania und wartet auf ihre Zulassung in New York. Nach ihrer Zulassung wird sie im New Yorker Büro der Kanzlei tätig sein. Hamilton hat einen J.D. von der University of Pennsylvania Law School.

Ingo Hardt, Patente und Innovationen. Dr. Hardt ist von San Diego aus tätig und beschäftigt sich mit der Vorbereitung und Bearbeitung von Patentanmeldungen in den Bereichen Chemie, Pharma und Biotechnologie. Er führt außerdem Patent-Due Diligence-Prüfungen in Transaktionsangelegenheiten durch. Vor seinem Jurastudium arbeitete Hardt 10 Jahre lang als Chemiker für Arzneimittelentwicklung, unter anderem bei Pfizer. 2003 wurde er Patentanwalt. Er ist Autor oder Mitautor von 20 wissenschaftlichen Artikeln mit Peer-Review und Miterfinder von zwei US-Patenten. Hardt hat einen J.D. von der University of San Diego School of Law.

Norm Hovijitra, Technologietransaktionen. Dr. Hovijitra ist vom Homeoffice in Hawaii aus tätig und berät Life-Sciences-Unternehmen in rechtlichen und geschäftlichen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung ihrer Produkte und Technologien, unter anderem zu Fragen im Zusammenhang mit der Strategie des geistigen Eigentums und Patenten. Seine Tätigkeit konzentriert sich auf die Vertretung privater und öffentlicher Unternehmen in komplexen Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, Ausgründungen, Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen sowie Produktions-, Liefer- und Vertriebsvereinbarungen. Er hat einen J.D. von der Stanford Law School.

Remi P. Korenblit, Fusionen & Übernahmen. Korenblit ist in Seattle tätig und konzentriert sich auf Fusionen und Übernahmen, Unternehmensführung und andere damit zusammenhängende gesellschafts- und wertpapierrechtliche Angelegenheiten. Seine Erfahrung im Transaktionsgeschäft umfasst US- und grenzüberschreitende Fusionen, Unternehmenszusammenschlüsse, den Kauf von Vermögenswerten und Aktien, SPAC-Transaktionen, Veräußerungen, Carve-outs und Spin-off-Transaktionen, Finanzierungstransaktionen, Joint Ventures und andere strategische Transaktionen für öffentliche und private Unternehmen. Korenblit berät Mandanten auch in Fragen zur Unternehmensführung, zu Aktionärsaktivismus, Übernahmeverteidigung, Rekapitalisierungen und Restrukturierungen sowie in anderen besonderen Situationen. Er hat einen J.D. von der University of Chicago Law School.

Winfield Lau, Unternehmensrecht. Lau ist von Hongkong aus tätig und konzentriert sich auf die Bereiche Unternehmensfinanzierung wie beispielsweise Fusionen und Übernahmen, Börsengänge sowie allgemeine Corporate Regulatory- und Compliance-Beratung. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Firmenkunden in China in wichtigen Entwicklungsphasen, darunter Finanzierungsrunden vor dem Börsengang, Börsengänge, Folgeangebote von Aktien und Schuldverschreibungen, öffentliche Übernahmen und Privatisierungen sowie größere Fusionen und Übernahmen. Lau hat auch im Rahmen zahlreicher Kapitalmarkttransaktionen mit großen Investmentbanken zusammengearbeitet. Er hat einen Bachelor of Business Administration (BBA) in Jura, einen Bachelor of Laws (LL.B.) und ein Postgraduate Certificate of Laws von der Universität Hongkong.

Clark Y. Lin, Patente und Innovationen. Dr. Lin sitzt in Boston und praktiziert Gesetzgebung zum intellektuellen Eigentum mit den Schwerpunkten Patentverfolgung, allgemeine Beratung zum geistigen Eigentum und Rechtsstreitigkeiten im Bereich geistiges Eigentum. Er war auch an den Börsengängen von mehr als 20 Life-Sciences-Unternehmen beteiligt. Lin vertritt Mandanten in der Pharma-, Life Sciences- und Biotechnologie-Branche mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Therapeutika entwickeln, insbesondere im Bereich der Immuntherapie. Er hat einen J.D. von der University of Washington School of Law.

Jordan McDonnel, Unternehmensrecht. McDonnel arbeitet in Austin und hat sich auf die Vertretung von Technologie und anderen aufstrebenden Wachstumsunternehmen spezialisiert. Er berät Unternehmen und Vorstände, von der Gründung bis zum Ausscheiden aus einem Konzern. McDonnel hat eine nationale Praxis in Zusammenarbeit mit aufstrebenden Unternehmen etabliert und vertritt mehrere Kunden auf Einhorn-Ebene bei Risikokapitalfinanzierungen und in anderen Unternehmensangelegenheiten. McDonnel hat einen J.D. von der Columbia Law School.

Jennifer McGrew, Technologietransaktionen. McGrew, ebenfalls in Austin, ist spezialisiert auf Geschäftstransaktionen mit Mandanten in technologiegetriebenen und technologieintensiven Branchen, sein Schwerpunkt sind Unternehmenstransaktionen, Lizenzierung und Beratung. Sie befasst sich mit Fragen des geistigen Eigentums für in- und ausländische Kunden, von Start-ups bis hin zu ausgewachsenes privaten und staatlichen Unternehmen und Investoren. Ihre Tätigkeit umfasst ein breites Spektrum von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung von Technologie und dem Erwerb von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten. McGrew hat einen J.D. von der Lewis & Clark Law School.

Scott McKinney, Technologietransaktionen. McKinney ist von Washington, D.C. aus tätig und vertritt Technologie-Innovatoren aller Größen bei komplexen Transaktionsangelegenheiten, unter anderem bei Gemeinschaftsentwicklungen, strategischer Allianz, Joint Venture, SaaS, Open-Source-Lizenzierung und anderen kommerziellen Vereinbarungen sowie bei Unternehmenstransaktionen wie Fusionen und Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungen. Er berät Unternehmen aus einer Vielzahl aufstrebender Branchen, darunter künstliche Intelligenz, Blockchain, Robotik, autonome Fahrzeuge, maschinelles Lernen, E-Games, Fintech und Smart Contracts. McKinney hat einen J.D. von der Columbia Law School.

Jad Mills, Rechtsstreitigkeiten. Mills sitzt in Seattle und betreibt eine Kanzlei, die sich auf Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des US-amerikanischen Patent- und Markenamtes nach dem America Invents Act konzentriert. Er hat Erfahrung in Angelegenheiten vor verschiedenen Bundesbezirksgerichten, dem PTAB, der International Trade Commission, dem US-Berufungsgericht für den Federal Circuit, den Obersten Gerichten von Kalifornien und dem kalifornischen Berufungsgericht. Er hat Kunden in einer Vielzahl von technologiegetriebenen Branchen vertreten, darunter die Bereiche Pharmazeutika, medizinische Geräte, Halbleiter sowie Öl und Gas. Mills hat einen J.D. von der Harvard Law School.

Julia L. Minitti, Patente und Innovationen. Dr. Minitti ist von Palo Alto aus tätig und berät Mandanten in der Biotechnologie-, Chemie- und Pharmaindustrie zu einer Vielzahl von Fragen des geistigen Eigentums, unter anderem der Entwicklung und Verwaltung von Patentportfolios, der Eintragung ins US-amerikanische „Orange Book", der Patentierbarkeit, der Nichtverletzung von Rechtsverletzungen und der Handlungsfreiheit. Darüber hinaus berät sie Kunden im Zusammenhang mit verschiedenen Transaktionen wie öffentlichen Angeboten, Fusionen und Übernahmen, Lizenzen und Venture-Finanzierungen. Minitti hat einen J.D. von der Santa Clara University School of Law.

Mike Pestana, Unternehmensrecht. Pestana ist in San Francisco tätig und hat sich auf die Vertretung von Start-ups und Venture-Capital-Investoren spezialisiert. Er berät private Unternehmen in der Früh- und Spätphase in allen Phasen ihres Lebenszyklus, unter anderem bei Finanzierungen und Akquisitionen. Er hat zahlreiche strategische Geschäfte, darunter Finanzierungen, Sekundärtransaktionen, Übernahmeangebote, Rekapitalisierungen sowie Fusionen und Übernahmen geleitet. Pestana hat einen J.D. von der University of Michigan Law School.

Catherine Riley Tzipori, Unternehmensrecht. Riley Tzipori ist von New York aus tätig und ist auf Unternehmens- und Wertpapiertransaktionen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Kunden aus den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen liegt. Sie vertritt öffentliche und private Unternehmen in den Bereichen Finanzierungen, Fusionen und Übernahmen, Wertpapiere und Schuldverschreibungen, komplexe Unternehmensformationen und bei anderen strategischen Transaktionen. Sie hat außerdem Erfahrung bei der Vertretung führender Investmentbanken und Emittenten im Zusammenhang mit Börsennotierungen. Darüber hinaus hat Riley Tzipori private und staatliche Unternehmen in Fragen der allgemeinen Unternehmensführung und Offenlegung beraten. Sie hat einen J.D. von der New York University School of Law.

Michael Rosati, Unternehmensrecht. Rosati sitzt in Sitz in Palo Alto und hat sich auf Unternehmensfinanzierungen und strukturierte Finanztransaktionen, unter anderem auf Schuldverschreibungen und Derivatetransaktionen, spezialisiert. Seine Fachgebiete sind Wandelanleihen, Hochzinsanleihen, Aktienderivaten und PIPE-Transaktionen. Rosatis Arbeit umfasst außerdem die Vertretung privater Unternehmen, die an die Börse gehen oder anderweitig in die Kapitalmärkte eintreten wollen. Rosati hat einen J.D. von der Santa Clara University School of Law.

Dylan Savage, Rechtsstreitigkeiten. Savage ist von San Francisco aus tätig und unterhält ein breit angelegtes Geschäft für Prozessführungspraxis, das Handelsstreitigkeiten, Unternehmensführung und Wertpapierstreitigkeiten umfasst. Sie verfügt über fundierte Prozesserfahrung und hat USA-weit eine Vielzahl komplexer, hochwertiger Fälle bearbeitet. Zu ihren Mandanten zählen Unternehmen der Medien-, Werbe-, Immobilien-, Software-, Halbleiter-, Cybersecurity- und Automobilbranche. Savage hat einen J.D. vom Georgetown University Law Center.

Evan Seite, Rechtsstreitigkeiten. Seite ist in Palo Alto tätig und hat sich auf Wertpapierstreitigkeiten und -beratung, komplexe Handelsstreitigkeiten und Schiedsverfahren sowie behördliche und interne Untersuchungen spezialisiert. Er vertritt häufig Unternehmen sowie deren leitende Angestellte und Direktoren bei verschiedenen Arten von Rechtsstreitigkeiten, unter anderem bei Wertpapiersammelklagen, Aktionärsklagen, komplexen Zivilprozessen und Schiedsverfahren sowie Aktionärsstreitigkeiten. Seite hat einen J.D. vom University of Iowa College of Law.

Amanda Urquiza, Unternehmensrecht. Urquiza sitzt in Palo Alto und praktiziert Gesellschafts- und Wertpapierrecht mit Schwerpunkt auf der Vertretung von Aktiengesellschaften, Unternehmensführung und öffentlichen Angeboten. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Mandanten, darunter Aktiengesellschaften und deren Vorstände, in Bezug auf die Einhaltung des Bundeswertpapierrechts und in Fragen der Unternehmensführung, mit besonderem Schwerpunkt auf Technologie- und Life-Sciences-Unternehmen. Urquiza hat einen J.D. von der School of Law der University of California, Berkeley.

Informationen zu Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Seit mehr als 60 Jahren konzentrieren sich die Dienstleistungen und Rechtsdisziplinen von Wilson Sonsini darauf, die wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen, denen sich das Management und die Vorstände von Wirtschaftsunternehmen gegenübersehen. Die Kanzlei ist als in den USA führender Anbieter für wachsende und etablierte Kunden bekannt, die Rechtsberatung für anspruchsvolle Unternehmens- und Technologietransaktionen suchen. Sie bietet zudem Rechtsberatung zur Verwaltung von Governance- und Unternehmensangelegenheiten, zur Unterstützung bei der Entwicklung von geistigem Eigentum, Schutz und IP-gesteuerten Transaktionen, vertritt die Kunden in strittigen Streitigkeiten und/oder berät sie in kartellrechtlichen oder anderen regulatorischen Angelegenheiten. Wilson Sonsini ist tief im Silicon Valley verwurzelt und betreibt Geschäftsstellen in Austin, Peking, Boston, Brüssel, Hongkong, London, Los Angeles, New York, Palo Alto, San Diego, San Francisco, Seattle, Shanghai, Washington, D.C. und Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Weitere Informationen finden Sie unter www.wsgr.com.

