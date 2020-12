WIM2020 : Un événement de classe mondiale pour les innovateurs organisé par EqualOcean

Dans le chapitre « Leadership », WIM a invité des prix Nobel et des personnalités de premier plan dans le domaine de l'innovation à partager leurs réflexions sur la trajectoire de développement du système économique mondial post-pandémique.

Les chapitres sur l'industrie ont couvert divers domaines, notamment la fintech, l'immobilier, les technologies de la santé, l'intelligence industrielle, l'automobile et la mobilité, la consommation et l'investissement. Des pionniers et des étoiles montantes de ces industries se sont réunis à l'occasion du WIM2020 pour partager leurs pratiques et leurs idées avec un public mondial.

Dans les chapitres globaux, WIM2020 s'est connecté à distance avec des intervenants d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord pour explorer les progrès de l'innovation technologique et les tendances d'investissement de ces pays et régions. Bien que basé en Chine, le WIM2020 a impliqué des innovateurs du monde entier, et plus de 30 % des intervenants du WIM ne venaient pas de Chine.

Avec la participation d'orateurs et d'un public international, WIM2020 a créé une plate-forme que les gens du monde entier peuvent utiliser pour discuter du développement futur de l'innovation technologique.

Au cours de WIM2020, le comité WIM a publié la liste annuelle des superproductions WIA list (World Innovation Awards) basée sur les analyses et les résultats de la recherche sur l'industrie et l'investissement, ainsi qu'une série de rapports de recherche, comprenant les sociétés chinoises et mondiales les plus cotées, les sociétés non cotées, les instituts d'investissement, et les entrepreneurs afin de reconnaître les innovations dans les différents secteurs et régions géographiques.

WIA2020 comprend 16 rapports et 37 listes, couvrant de manière exhaustive les entreprises cotées les plus innovantes, les start-ups, les institutions d'investissement et les entrepreneurs innovants du monde entier. Des représentants d'entreprises primées, d'entreprises individuelles et de partenaires d'EqualOcean ont été invités à assister à la cérémonie de remise des prix WIM2020 World Innovators.

Pour en savoir plus sur ce que les orateurs partagent, ainsi que des informations détaillées sur la liste et les rapports de WIA, veuillez cliquer ici ou visitez pour télécharger la brochure WIM2020.

Contact

Pili Yang

Responsable marketing d'EqualOcean

[email protected]

+86 15652693143

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1391357/World_Innovators_Meet_2020.jpg

SOURCE EqualOcean