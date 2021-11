WIN NFT HORSE, primeiro produto GameFi da TRON será lançado no IGO da BINANCE NFT

Visão do projeto:

WIN NFT HORSE é um jogo de corrida de cavalos "Gamefi + NFT" lançado em grande estilo pela TRON em conjunto com a APENFT e a WINKLink. O produto foi idealizado por uma equipe de desenvolvimento de jogos profissional e apaixonada da TRON durante seis meses.

Ao contrário de muitos outros jogos GameFi, a visão do WIN NFT HORSE é permitir que todos os jogadores se beneficiem financeiramente do jogo e devolver todas as suas próprias receitas a todos os jogadores.

O WIN NFT HORSE está tentando redefinir o significado de GameFi, explorar a nova jogabilidade de GameFi e liderar a nova onda do modo "jogar para ganhar", além de transformar o mundo tradicional dos games e redimensionar o valor do GameFi. Esperamos oferecer a melhor experiência de gaming GameFi para todos os jogadores.

IGO da BINANCE:

Os IGOs, ou oferta inicial de jogos, são coleções de NFTs de projetos de jogos de alto nível disponíveis exclusivamente no BINANCE NFT. As coleções podem ser lançadas por meio de leilão, preço fixo ou caixas misteriosas. As IGOs podem ser realizadas em várias rodadas, oferecendo um número diferente de ativos a cada rodada com uma estrutura de preços escalonada.

Os IGOs são exclusivos para jogos e todo o conteúdo derivado consistirá de ativos no jogo, como passes de acesso antecipado, armas e itens, cosméticos e skins exclusivas da BINANCE e muito mais.

Os benefícios do lançamento na BINANCE para os jogadores:

Por meio do marketplace da BINANCE NFT, os investidores poderão adquirir ativos de cavalos NFT de qualidade a custos mais baixos de forma inovadora, e os cavalos poderão obter maior rendimento e liquidez com base em todo o ecossistema da BINANCE.

Os usuários da BINANCE podem participar da seguinte forma:

Os usuários da BINANCE podem usar os fundos de suas wallets no BINANCE NFT. Os usuários podem ler o guia passo a passo da BINANCE se desejarem aprender como recarregar suas wallets para comprar NFTs na BINANCE.

NOTA: esteja ciente de que alguns países estão excluídos de participar do BINANCE NFT Marketplace.

