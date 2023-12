WIN SOURCE Electronics, sponsor des 21ème ELEKTRA AWARDS, félicite les gagnants de cette année

LONDON, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE , un leader mondial de la distribution de composants électroniques, a félicité aujourd'hui les gagnants de la 21e édition des ELEKTRA AWARDS, un événement annuel de remise des prix de l'industrie électronique organisé par Electronics Weekly. WIN SOURCE est un sponsor des prix, qui couvrent plusieurs catégories, notamment la conception électronique, la fabrication, les essais, l'innovation et la contribution de l'industrie. Chaque catégorie reconnaît une entreprise, une personne ou un produit qui a atteint l'excellence dans un domaine spécifique.

Lynae, présentatrice invitée de WIN SOURCE, a déclaré : « Félicitations à tous les gagnants. C'est un honneur de présenter notre expertise dans la distribution de composants électroniques et les solutions de chaîne d'approvisionnement lors du parrainage de l'événement. En tant que partenaire sponsor, nous avons le privilège de collaborer avec des innovateurs de premier plan de l'industrie pour célébrer leurs réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'ingénierie électronique. »

Distributeur de renommée mondiale, WIN SOURCE propose une large gamme de composants électroniques. L'entreprise s'engage depuis longtemps à promouvoir l'innovation et le développement dans l'industrie électronique. Elle adhère non seulement à une philosophie d'entreprise axée sur l'innovation, mais gagne également un haut niveau de confiance des clients avec des services de chaîne d'approvisionnement efficaces et des services à valeur ajoutée. « Notre parrainage des Elektra Awards 2023 démontre l'engagement de WIN SOURCE envers l'industrie électronique et constitue une excellente occasion de promouvoir l'innovation et la collaboration », a ajouté Lynae.

Les ELEKTRA AWARDS sont promus par Electronics Weekly. Il compte 18 catégories de prix et plus de 300 participants de l'automobile, de l'aérospatiale, de la médecine, de l'avionique et d'autres industries. C'est l'un des plus grands événements de l'industrie de l'année. Les prix offrent une plate-forme aux professionnels clés de l'industrie partageant les mêmes idées pour se réunir en un seul endroit pour réseauter, partager des idées et célébrer les réalisations de l'industrie. Lynae a déclaré : « Ici, nous réseautons avec les principaux acteurs de l'industrie et discutons des gens de l'entreprise, de l'innovation, de la technologie, des affaires et des meilleures pratiques. »

En tant que premier distributeur mondial de composants électroniques, Win Source s'engage à répondre aux divers besoins de ses clients. Le site Web fournit des services aux fabricants mondiaux, aux ingénieurs et à d'autres groupes d'acheteurs. Il comprend non seulement plus d'un million de produits de plus de 3000 fabricants, mais dispose également d'un inventaire suffisant et d'une vitesse de livraison de 24 heures pour toujours être prêt pour les clients. Il fournit également des solutions de chaîne d'approvisionnement professionnelles et des services à valeur ajoutée pour aider les clients à améliorer leur compétitivité sur le marché.

