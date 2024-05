Win-Win avec GS Technology| GS Technology innove le modèle à double voie de « circulation interne + circulation externe »

NINGBO, Chine, 28 mai 2024 /PRNewswire/ --

Expansion mondiale et engagement sur le marché

GS Technology Company & Product Profolio

GS Energy Ningbo Power Technology Co.,Ltd (GS Technology), un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes, poursuit sa présence sur le marché avec des empreintes importantes en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. À la fin d'avril 2024, l'entreprise a participé à six grandes expositions sur le stockage de l'énergie dans le monde, dont quatre événements internationaux. Sur les marchés étrangers, l'accent a été mis sur la promotion des produits de stockage et de recharge de l'énergie domestique, des petites solutions de stockage commercial et des systèmes énergétiques complets. La marque GS ENERGY a consolidé sa position sur les principaux marchés mondiaux, cultivant continuellement les principaux marchés étrangers et explorant de nouvelles opportunités.

Au niveau national, GS Technology se concentre sur les solutions de gestion thermique de stockage d'énergie, répondant aux besoins industriels et commerciaux. Le lancement de la marque GSCOOL marque une étape importante, suscitant un intérêt considérable de la part des acteurs de l'industrie.

Maintien du leadership dans un marché en croissance

Le marché du stockage de l'énergie continue de croître, la Chine et l'Europe étant en tête. Selon la China Energy Storage Alliance (CNESA), la capacité installée des nouveaux projets de stockage d'énergie en 2023 a atteint un impressionnant 52,0 GW, soit une augmentation de 69,5 % par rapport à l'année précédente. La capacité combinée de la Chine, de l'Europe et des États-Unis représente 88 % du marché mondial, ce qui souligne l'importance stratégique de ces régions.

Bien qu'elles ne représentent que 2 % du marché mondial, des régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une hausse de la demande de solutions de stockage d'énergie domestique, alimentée par les crises énergétiques locales et le coût-efficacité élevé des solutions d'énergie propre.

Événements et engagements à venir

À l'avenir, GS Technology continuera de présenter ses innovations lors de divers événements prestigieux :

Semaine solaire internationale du Liban (LISW), 16–18 mai

SNEC2024 International Solar Photovoltaic and Smart Energy Exhibition, 13–15 juin

Intersolar Europe à Munich , en Allemagne, du 19 au 21 juin

Nous invitons toutes les parties prenantes à se joindre à nous lors de ces événements pour constater de visu les solutions de pointe offertes par GS Technology.

À propos de GS Technology

GS Technology est un leader mondial des solutions de stockage d'énergie, qui s'engage à fournir des produits innovants et durables qui répondent aux besoins du marché énergétique dynamique d'aujourd'hui. Avec une présence robuste sur les marchés nationaux et internationaux, GS Technology continue de favoriser les avancées technologiques et les pratiques durables dans l'ensemble de l'industrie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.gs-ess.com/.