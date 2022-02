Windparkportfolio mit über 1 GW in Schottland: ARC Group, AllMerus Energy und S&P Mergers and Acquisitions gemeinsam als Berater beim Joint Venture tätig

SHANGHAI, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Die ARC Group, AllMerus Energy und S&P Mergers and Acquisitions waren bei dem schottischen Onshore-Windpark-Joint Venture zwischen Qair, einem unabhängigen französischen Produzenten von ausschließlich erneuerbarer Energie, und Eco Projects IOM, einem schottischen Windkraftentwickler, gemeinsam als Berater tätig. Das Joint Venture wurde zwischen Qair als Sponsor und Investor und Eco Projects IOM als Entwickler im Dezember 2021 vereinbart, um Windparkprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1GW zu entwickeln.

Isabella Zuo von der ARC Group, Dr. Magnus Sedlmayr von AllMerus Energy und Christoph Katz von S&P Mergers and Acquisitions arbeiteten durchgängig am Abschluss dieser Vereinbarung.

„Wir freuen uns, Eco Projects IOM und Qair bei diesem erfolgreichen Joint-Venture-Projekt zu beraten. Es war ein langer und herausfordernder, aber sehr produktiver Prozess, besonders unter Pandemiebedingungen. Wir sind sehr stolz darauf, endlich Zeuge der Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Qair und Eco Projects IOM zu sein. Es handelt sich um einen weiteren hochwertigen Beitrag zu umweltfreundlicher Energie, der dazu beisteuern wird, die von der schottischen Regierung für das Jahr 2025 festgelegte Energienutzung von 50% aus erneuerbaren Energien umzusetzen. Wir möchten dem Entwickler und dem Investor für ihr Vertrauen danken", so Magnus Sedlmayr, Isabella Zuo und Christoph Katz.

Die ARC Group ist ein auf Kapital- und Privatmärkte spezialisiertes Full-Service-Finanzunternehmen und hat sich zum Maßstab für landesüberschreitende Fusionen und Übernahmen entwickelt. Das multikulturelle Unternehmen verbindet das Beste aus der westlichen und asiatischen Welt. Es bietet unter anderem Käufer- und Verkäufer-, Buy-Out-, Kapitalbeschaffungs-, Restrukturierungs-, Bewertungs-, Due-Diligence-, LBO- und MBO-Dienstleistungen an. Die ARC Group wurde 2020 von der anerkannten Zeitschrift International Investors als beste Boutique-Investmentbank für den Mittelstand ausgezeichnet.

S&P Mergers and Acquisitions mit Sitz in Deutschland unterstützt seine Kunden – Familien und deren Unternehmen, Konzerne, Private-Equity- und Privatanleger – seit mehr als 30 Jahren mit Beratungs- und Vermittlungsleistungen bei Akquisitionen und Verkäufen von Unternehmen, Fusionen und strategischen Allianzen, Unternehmensveräußerungen sowie Management Buy-Ins und Buy-Outs. S&P ist stolzes Gründungsmitglied von M&A Worldwide.

AllMerus Energy ist eine kleine Firma für erneuerbare Energien mit Sitz in London, die sich auf die Strukturierung von Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien einschließlich Finanzierung konzentriert, hauptsächlich in Westeuropa. Es ist hauptsächlich in den Sektoren Wind, Photovoltaik, Tiefengeothermie und Biomasse tätig. AllMerus ist seit fast 20 Jahren aktiv.

SOURCE ARC Group Limited