Windyty, S.E. acquiert une participation majoritaire dans meteoblue, A.G.

BÂLE, Suisse, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Windyty, S.E., l'opérateur du célèbre service météorologique mondial Windy.com, est ravi d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans meteoblue, A.G., une société bâloise bien connue pour ses services de prévisions météorologiques de la plus haute précision. Cette décision stratégique renforce la position de Windyty, S.E. en tant que leader de l'industrie mondiale des prévisions météorologiques.

Karl Gutbrod, PDG et cofondateur de meteoblue, a déclaré : « Ce partenariat est une étape importante dans notre démarche visant à devenir la première source de données météorologiques au monde. En joignant nos forces à celles de Windyty, S.E., nous allons étendre notre portée mondiale, améliorer nos capacités de pointe et libérer un nouveau potentiel d'innovation. Nous sommes enthousiastes quant aux perspectives de solutions que nous pouvons offrir en combinant les meilleures données avec la meilleure visualisation. »

Mathias Müller, fondateur de meteoblue, a ajouté : « Depuis nos modestes débuts à l'université de Bâle jusqu'aux avancées technologiques de pointe dans le domaine des prévisions météorologiques, meteoblue a toujours été animé par l'innovation. En 2008, nous calculions déjà des prévisions météorologiques à 2 km, ce qui est encore considéré comme une innovation aujourd'hui. Notre premier apprentissage automatique a combiné des dizaines de modèles météorologiques différents dès 2018, bien avant que l'IA ne devienne à la mode. Avec Windyty, S.E., nous sommes prêts à redéfinir ce qui est possible dans le domaine des services météorologiques et à apporter les meilleures données météorologiques non seulement aux entreprises clientes, mais aussi à des centaines de millions d'utilisateurs. »

Windyty reconnaît la valeur et le grand potentiel de meteoblue et s'engage à poursuivre le développement des activités de l'entreprise ainsi que du site web bien connu meteoblue.com destiné aux amateurs de météo. Ivo Lukacovic, fondateur de Windy.com, a commenté : « Chez Windy, nous avons le plus grand respect et la plus grande admiration pour les technologies et les recherches menées par meteoblue. Nous sommes impatients d'exploiter tout le potentiel de notre collaboration. »

Les deux entreprises ont convenu de ne pas divulguer d'autres détails concernant l'accord. L'acquisition n'est pas seulement un témoignage des réalisations remarquables des deux sociétés, mais aussi un nouveau chapitre prometteur dans la poursuite de l'excellence en matière de modélisation et de visualisation météorologiques. Avec des objectifs communs et des technologies complémentaires, Windyty, S.E. et meteoblue, A.G. sont prêtes à apporter une valeur ajoutée à leurs utilisateurs et à leurs partenaires dans le monde entier.

À propos de Windyty, S.E. :

Fondée en 2014 à Prague, Windyty, S.E. est devenue l'une des plateformes météorologiques mondiales les plus populaires, fournissant des données météorologiques en temps réel, des prévisions avancées et une cartographie météorologique interactive à des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Son interface conviviale et ses prévisions météorologiques précises ont rendu Windy.com indispensable pour les météorologues, les pilotes et les amateurs de plein air.

À propos de meteoblue, A.G.

Fondé en 2006 par Mathias Müller et ses collègues en tant que produit dérivé de l'Université de Bâle, meteoblue est devenu un fournisseur de services mondial avec des clients dans plus de 60 pays. meteoblue s'est spécialisé dans la fourniture de services météorologiques et climatiques de haute précision. Grâce à sa technologie unique alimentée par l'IA, les données volumineuses sont réduites en condensant toutes les données météorologiques disponibles en une prévision simple d'une grande précision. Cette technologie permet de mieux comprendre les schémas météorologiques et fait partie intégrante de secteurs allant de l'agriculture à l'énergie renouvelable, en passant par la gestion des bâtiments et même les jeux.