WINET: une plateforme commune en ligne propose des vins de Moldavie, de Roumanie et de Bulgarie

Bien que largement méconnus des marchés occidentaux, ces trois pays sont une source de styles de vins impressionnants et uniques, fondés sur une longue histoire. Les traditions en matière de production et de culture du vin sur ces territoires sont plus anciennes que les pays eux-mêmes.

De la fin des années 1980 au milieu des années 1990, les vins étaient exportés en gros, étant considérés comme une marchandise, l'accent étant plutôt mis sur la quantité plutôt que sur la qualité. La chute du rideau de fer et l'indépendance qui a suivi ont marqué le début d'une nouvelle ère, les productions de vin se retrouvant dans une situation où les anciennes méthodes n'étaient désormais plus disponibles. Les viticulteurs ont dû repenser leur stratégie et chercher de nouveaux marchés tout en se concentrant sur le contrôle de la qualité et le respect des normes internationales.

Les trois pays possèdent des zones avec des cépages IGP, AOP et internationaux, tels que le Cabernet Sauvignon, le Pinot Gris et le Pinot Noir, mais aussi leurs propres cépages qui produisent des vins uniques, authentiques et passionnants, différents de ce que le consommateur peut habituellement trouver sur le marché. Ainsi, pour les amateurs de vin à la recherche de saveurs différentes, les vins d'Europe de l'Est valent vraiment la peine d'être découverts.

Comme le mentionnent plusieurs articles et livres écrits sur la région, les cépages authentiques à rechercher sont les suivants : pour la Roumanie et la Moldavie, Feteasca Neagra, Feteasca Alba, Feteasca Regala, Negru de Dragasani, Rara Neagra, Viorica ; pour la Bulgarie, Melnik, Mavrud et Gamza.

L'industrie vinicole est vitale pour ces pays, car elle constitue un employeur important et un moteur de progrès économique. C'est pourquoi le programme de l'UE pour le bassin de la mer Noire a vu une opportunité d'accroître la coopération et le commerce entre la Moldavie, la Roumanie et la Bulgarie et de les aider à rendre leurs vins accessibles à toute personne intéressée en utilisant une plateforme numérique. C'est ainsi qu'a été lancé le projet transfrontalier WINET, qui couvre actuellement 150 exploitations viticoles.

La plateforme www.winet.wine est l'outil conseillé aux consommateurs qui recherchent quelque chose de différent et sont ouverts à de nouveaux goûts et arômes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629880/winet_project.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629881/WINET_Wine_Network.jpg

