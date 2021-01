Winhealth Pharma et TWiB concluent un partenariat de licence stratégique sur l'AC-203

SHANGHAI et TAIPEI, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe hongkongais Winhealth Pharma (Winhealth Pharma) et le groupe taïwanais TWi Biotechnology, Inc. (TWiB) ont annoncé leur partenariat stratégique accordant à Winhealth Pharma le droit exclusif de développer et de commercialiser l'actif AC-203 relatif aux maladies rares en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. L'actif en question peut être utilisé pour des indications telles que l'épidermolyse bulleuse héréditaire (EBH), la pemphigoïde bulleuse et d'autres maladies de la peau.

La prévalence de l'EBH aux États-Unis est d'environ 10,65 par million, et équivaut à environ 15 000 patients en Chine. L'épidermolyse bulleuse héréditaire (EBH) est un groupe de maladies cutanées héréditaires rares. En raison de mutations génétiques, la peau devient extrêmement fragile, comme les ailes d'un papillon. Une légère collision ou friction produit des cloques ou des vésicules sanguinolentes, qui peuvent ensuite causer un traumatisme et une ulcération. D'autres tissus muqueux du corps peuvent également être affectés. Il n'existe aucun traitement efficace contre l'EBH dans le monde. L'EBH est répertoriée sur la première liste nationale des 121 maladies rares en Chine.

D'après les études cliniques menées, l'AC-203 soulage les symptômes de l'EBH. Il réduit la formation d'ampoules et accélère la cicatrisation des plaies, tout en présentant un profil de sécurité correcte. L'AC-203 a reçu la désignation de médicament orphelin et le statut de médicament pédiatrique rare par la FDA.

« TWi Biotechnology a été étroitement impliqué dans le développement mondial de l'AC-203 avec la volonté de calmer et soulager les souffrances des patients dues à ces maladies », a déclaré Mme Jessica Wu, présidente de TWiB. « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Winhealth Pharma accélérera le développement et la commercialisation de l'AC-203 en Chine continentale et que cela permettra aux patients d'avoir accès à un traitement potentiellement plus efficace et d'améliorer leur qualité de vie. »

« Depuis sa création, Winhealth Pharma a adopté une approche centrée sur le patient pour répondre aux besoins médicaux mal desservis. Nous avons fait le choix stratégique de nous concentrer sur le domaine des maladies rares en sélectionnant attentivement des thérapies innovantes et en les introduisant dans le monde entier », a déclaré M. Jack Wang, président directeur général de Winhealth Pharma. « Notre partenariat avec TWiB représente une étape cruciale dans notre parcours face aux maladies rares. Grâce aux efforts conjoints des deux parties, nous espérons que l'AC-203 apportera un nouvel espoir aux patients chinois atteints d'EBH, le plus tôt possible. »

TWi Biotechnology, Inc. est une entreprise spécialisée dans la phase de développement clinique basée à Taipei, à Taïwan. Son domaine d'expertise est le développement de nouveaux médicaments pour les maladies rares. Sa stratégie vise à repositionner les molécules médicamenteuses déjà en usage clinique afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de médicaments bons ou émergents, en particulier pour les maladies rares et graves pour lesquelles aucun médicament n'est disponible. L'objectif de la société est d'innover efficacement et de fournir de nouveaux médicaments sûrs et efficaces aux patients du monde entier qui en ont urgemment besoin. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://www.twibiotech.com.

Winhealth Pharma est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation qui vise à répondre aux besoins médicaux gravement non satisfaits ou mal desservis des patients atteints de maladies rares et d'autres pathologies graves en Chine et dans les régions environnantes. Depuis sa création, Winhealth s'est engagée à rechercher, développer et commercialiser des thérapies innovantes auprès des principales sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier. Winhealth a établi des partenariats stratégiques à long terme avec diverses entreprises internationales de premier plan et a réussi à construire un pipeline diversifié comprenant des produits en phase clinique et en phase commerciale. En plus de ses solides capacités de développement et de réglementation, Winhealth a mis en place une infrastructure commerciale de pointe couvrant la Chine et les marchés adjacents, offrant aux patients un accès plus rapide aux nouvelles thérapies dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse suivante : http://www.winhealth.hk.

