- Winner Medical adquiere una participación mayoritaria en Pingan Medical para impulsar el crecimiento

SHENZHEN, China, 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" y "la Compañía"), un fabricante líder de productos quirúrgicos y para el cuidado de heridas desechables, anunció el 18 de mayo que adquirirá una participación mayoritaria del 65,55 % en Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. ("Pingan Medical") por 652 millones de yuanes (97,3 millones de dólares estadounidenses), ya que la empresa continúa ampliando su línea de suministros médicos desechables.