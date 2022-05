Winner Medical anuncia aquisição de 55% das ações da Zhejiang Longterm Medical por USD 108,2 milhões

A Winner Medical acredita que a aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de se tornar líder do setor no mercado de tratamento avançado de feridas. A Winner Medical e a Longterm Medical se beneficiarão da economia de escala e a geração de sinergias em termos de base de clientes nacionais e estrangeiros, canais de mercado, produtos, P&D e manufatura.

A Longterm Medical desenvolve, produz e vende produtos avançados para o tratamento de feridas e tem sido líder de mercado no setor de tratamento avançado de feridas na China. Em 2021, a Longterm Medical gerou um faturamento total de vendas de mais de USD 52 milhões, dos quais o faturamento proveniente de produtos avançados para o tratamento de feridas e ostomia contribuiu com mais de USD 41,6 milhões.

A Longterm Medical foi fundada há dez anos, e a Winner Medical tem uma trajetória de 31 anos. Com a integração pós-aquisição e a geração de sinergias, espera-se que as duas empresas em conjunto obtenham uma maior participação de mercado e gerem um maior crescimento no faturamento.

Em termos de canais de vendas nacionais, a Longterm Medical atende a mais de 600 hospitais, e a Winner Medical, a mais de quatro mil hospitais na China. As duas empresas trabalharão em estreita colaboração e oferecerão serviços completos, além de se comprometem a se tornar a preferência de médicos, profissionais de enfermagem e pacientes. Além disso, a Winner Medical também trabalhará com a Longterm Medical para desenvolver soluções de atendimento médico domiciliar para pacientes e consumidores.

O tratamento avançado de feridas global é um segmento de mercado significativo e em crescimento, e espera-se um aumento da concentração do setor nacional. De acordo com o relatório de pesquisa da BIS, o mercado mundial de tratamento avançado de feridas chegou a USD 5,85 bilhões em 2020 e deverá atingir USD 7,23 bilhões em 2027. A Winner Medical e a Longterm Medical são líderes no mercado chinês de curativos para o tratamento avançado de feridas. A aquisição promoverá os diferenciais complementares dos negócios médicos globais de ambas as partes, destacando ainda mais a Winner como líder no tratamento avançado de feridas, enquanto o valor central é aproveitar as tecnologias para melhorar os resultados clínicos e a economia da assistência médica e, juntas, oferecer uma solução mais abrangente para melhorar a vida dos pacientes em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: https://www.winnermedical.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829043/Winner_Medical_Announces_Acquire_55__Stake_Zhejiang_Longterm_Medical_US.jpg

FONTE Winner Medical Co., Ltd.

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.