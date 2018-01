Wirecard Brasil está ampliando sua colaboração com a Elo7, o maior mercado do Brasil para produtos artesanais

Aschheim (Munique) e São Paulo, 15 de janeiro de 2018 /PRNewswire/ --

Elo7 está usando a nova plataforma de integração da Wirecard para oferecer uma experiência de mercado de última geração

A solução aumentará as taxas de conversão de pagamento e onboard

O principal especialista em tecnologia financeira digital, Wirecard, oferece ao Elo7, o maior mercado on-line de produtos artesanais no Brasil, com sua nova aplicação-programação-interface. Depois de anos de parceria bem sucedida desde 2012, a Elo7 decide ampliar sua cooperação com o Wirecard Brasil, migrando para a nova versão atualizada da plataforma da Wirecard. A plataforma melhorada oferece recursos mais tecnológicos e escaláveis, que facilitam a gestão financeira dos empreendedores e melhoram a experiência de compra do cliente.

Carlos Curioni, CEO da Elo7, diz: "Quando nossa promissora parceria com a Wirecard começou, tivemos 5.000 comerciantes em nossa plataforma de mercado. Estávamos à procura de um parceiro que pudesse nos garantir o controle e segurança total no processo de vendas on-line. Com a Wirecard, crescemos mais de 30 vezes e com a nova plataforma, poderemos oferecer mais de 85 mil comerciantes um conceito de gerenciamento de vendas mais efetivo ".

De acordo com o estudo publicado pela Precifica, o setor de mercados on-line no Brasil registou crescimento de 24% pelo número total de comerciantes em 2017. Além disso, o setor de artesanato brasileiro lidou com cerca de US $ 50 bilhões em 2016, gerando renda para mais de 8,5 milhões de pessoas. Esta tendência mostra que o mercado está em alta com uma forte previsão para 2018. Devido à colaboração com o Wirecard, o Elo7 pode melhorar suas taxas de conversão e satisfação dos comerciantes.

Sandra Meermann Hying, vice-presidente executivo de operações de vendas e membro do conselho da Wirecard Brasil, acrescenta: "O Elo7 é um dos nossos principais clientes, de modo que a migração para a plataforma melhorada alavancará a satisfação de vendas e comerciantes, o que é muito importante para este tipo de negócios . Outras empresas que estão usando a versão melhorada já viram um aumento de seus pagamentos e taxas de conversão onboard. Assim, estamos muito satisfeitos em fortalecer o mercado brasileiro de comércio eletrônico ao mesmo tempo em que oferecemos aos nossos clientes como Elo7 serviços de valor agregado digital inovadores . Continuaremos promovendo o comércio on-line no Brasil ".

A versão atualizada da plataforma do Wirecard no Brasil inclui uma série de recursos de valor agregado, como autenticações de usuário de última geração, reembolsos automáticos, transferências de contas, fiança e reconciliação financeira. Esses recursos combinados permitem que um mercado recrie todas as experiências onboarding, de vendas e de pagamento em seu próprio ambiente e com sua própria identidade visual.

Sobre o Wirecard:

O Wirecard AG é um grupo de tecnologia global que aceita empresas que aceitam pagamentos eletrônicos de todos os canais de vendas. Como um dos principais fornecedores independentes, o Wirecard Group oferece soluções de terceirização e etiquetas brancas para pagamentos eletrônicos. Uma plataforma global agrupa aceitações e métodos internacionais de pagamento com soluções suplementares de prevenção de fraude. No que diz respeito à emissão de instrumentos de pagamento próprios sob a forma de cartões ou soluções de pagamento móvel, o Wirecard Group oferece às empresas uma infra-estrutura de ponta a ponta, incluindo as licenças necessárias para produtos de cartão e conta. A Wirecard AG está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Para mais informações sobre o Wirecard, visite www.wirecard.com ou siga-nos no Twitter @wirecard.

Sobre Elo7:

Fundada em 2008, a Elo7 é o principal mercado online de produtos criativos e artesanais no Brasil. Atualmente, o site tem 90 mil vendedores ativos em 3,7 mil cidades em todo o país, 175 milhões de páginas e 4,5 milhões de produtos anunciados. Em 2014, a empresa recebeu seu terceiro financiamento de US $ 11 milhões de seus atuais investidores Insight Partners, AccelPartners e da Brazilian Monashees Capital.

