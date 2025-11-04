Wiremind annonce la nomination de Basile Bonnier au poste de Chief Customer Success Officer pour accélérer le déploiement de ses solutions Passenger auprès des acteurs du transport et de la mobilité

PARIS, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Wiremind, leader de solutions technologiques d'inventaire, de distribution et d'optimisation, annonce aujourd'hui la nomination de Basile Bonnier au poste de Chief Customer Success Officer.

Basile prend la tête du département Customer Success, en charge de l'implémentation des solutions, de l'accompagnement client et des services professionnels pour l'ensemble des produits Passenger de Wiremind - CAYZN, CAYZN Tracking et PAXONE.

Basile Bonnier joins Wiremind as Chief Customer Success Officer

« Wiremind a été fondée en réponse à un besoin client direct. C'est avec cette même volonté de résoudre des problématiques réelles chez nos clients que nous continuons à nous développer », déclare Colin Girault-Matz, CEO et cofondateur de Wiremind. « La connaissance approfondie du secteur qu'apporte Basile, combinée à son expérience en transformation digitale et en création de valeur client, nous aidera à renforcer notre expertise produit, à accélérer l'intégration de nos technologies dans les infrastructures de nos clients et à renforcer nos relations à long terme. »

Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans le secteur ferroviaire, Basile Bonnier a accompagné les grands acteurs de la mobilité dans leur adoption du numérique et la création de valeur durable pour leurs clients. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la SNCF et de ses filiales et entités, notamment OUIGO, SNCF Connect & Tech, TGV Intercités et ITNOVEM, dans les domaines de l'expérience client, du marketing et de la transformation digitale. Plus récemment, il était Directeur chez Sopra Steria Next, où il conseillait les dirigeants du transport sur des programmes de transformation numérique et business à grande échelle.

« L'engagement profond de Wiremind en faveur de l'innovation sous-tend le succès commercial et la satisfaction de nos clients » partage Basile Bonnier à propos de sa nouvelle mission. « Mon objectif est de renforcer notre lien avec nos clients, en veillant à ce que chaque solution que nous livrons ne réponde pas seulement à leurs besoins, mais les anticipe. Nous construirons une organisation Customer Success ambitieuse et scalable, afin de générer de la valeur tangible et d'aider nos clients à transformer la façon dont le monde se déplace. »

En alignant le Customer Success avec l'innovation, l'analyse et l'impact business, BasileBonnier contribuera à développer les relations grands comptes de Wiremind et à façonner l'avenir du partenariat client dans l'écosystème du transport et de la mobilité.

À propos de Wiremind

Fondée en 2014 et basée à Paris, Wiremind propose des solutions avancées d'inventaire, de distribution et d'optimisation pour les secteurs du transport de passagers, du fret aérien et du sport & divertissement. En combinant intelligence artificielle et intelligence humaine, les outils innovants de Wiremind permettent à ses clients d'optimiser leurs opérations, d'améliorer leurs prévisions et de stimuler leur performance commerciale.

Forte de la confiance d'acteurs majeurs à travers le monde, Wiremind fournit des solutions centrées sur l'utilisateur et fondées sur la donnée, créant une valeur tangible à chaque étape — qu'il s'agisse de gérer la capacité cargo aérienne, d'optimiser la vente de billets ou de prévoir la demande passagers.

