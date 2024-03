WISCO, China Unicom en ZTE erkend als "Best Mobile Innovation for Connected Economy" bij de GLOMO Awards 2024

ZTE heeft, samen met China Unicom, 's werelds grootste 5G-privénetwerk in de wereldwijde staalindustrie geleverd aan WISCO, met een indrukwekkende 5G-dekking van 99%

Het project heeft met succes 25 staaltoepassingen geïmplementeerd in zes belangrijke scenario's met 5G-privénetwerk op het belangrijkste productieveld van WISCO.

BARCELONA, Spanje, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, kondigde in samenwerking met Wuhan Iron and Steel Co.Ltd. (WISCO) en China Unicom, aan dat hun gezamenlijke project "5G Fully Connected Smart Steel Factory" als "Best Mobile Innovation for Connected Economy" werd onderscheiden op de Global Mobile (GLOMO) Awards tijdens MWC Barcelona 2024. De onderscheiding is een erkenning voor hun indrukwekkende inspanningen om de manier waarop mensen werken in fabrieken te veranderen en de werkplek te digitaliseren.

Sinds 2020 hebben de gezamenlijke inspanningen van WISCO en zijn partners geleid tot de oprichting van het project "5G Fully Connected Smart Steel Factory". Dit project is nu uitgegroeid tot het grootste 5G-privénetwerk in de wereldwijde staalindustrie, met een indrukwekkende 5G-dekking van 99% binnen de fabrieksgebouwen. Door gebruik te maken van deze robuuste 5G-privénetwerkinfrastructuur heeft het project 25 staaltoepassingen geïmplementeerd in zes belangrijke scenario's. Deze toepassingen omvatten slimme logistiek, productiecontrole, digitaal apparatuurbeheer, energie- en milieucontrole, kwaliteitscontrole en veiligheidsbeheer. Om de activiteiten te stroomlijnen, heeft de fabriek een controlecentrum op bedrijfsniveau opgericht, naast speciale operationele centra voor ijzerfabricage, staalfabricage, CSP en warmwalsen. Deze geïntegreerde aanpak heeft de weg vrijgemaakt voor een naadloos, alles-in-één-klik staalproductieproces.

Het 5G-privénetwerk is toegepast in het belangrijkste productiegebied van WISCO. Meer dan 100 bovenloopkranen hebben de onbemande reconstructie voltooid. Sinds de implementatie van slim transport van gesmolten ijzer is de transportefficiëntie voortdurend verbeterd. Met name de temperatuurdaling van gesmolten ijzer is minder dan 100 graden tijdens het transport, wat een nieuw record is voor extreme efficiëntie en resulteert in een jaarlijkse vermindering van meer dan 750.000 ton koolstofuitstoot.

Li Xiaotong, Vice President bij ZTE, verklaarde: "We zijn vereerd dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen namens het gezamenlijke projectteam. Dit project is een van onze belangrijke praktische successen in de digitale upgrade van de staalmetallurgie en procesindustrie. De erkenning van dit project door GSMA zal ook een drijvende kracht worden voor onze voortdurende vooruitgang. ZTE's end-to-end 5G private netwerkoplossing, toegepast in het industriepark van WISCO bij hoge temperaturen en elektromagnetische interferentie, beschikt over dezelfde netwerkcapaciteit als het industriële ethernet met de extra voordelen van meer flexibele implementatie en gemakkelijkere toegang. ZTE is vastbesloten om in de toekomst met meer industriële partners samen te werken om de digitale transformatie en intelligente upgrade van de staalindustrie te bevorderen."

De jaarlijkse GLOMO Awards zijn de meest prestigieuze onderscheiding in de sector. Met een jury die dit jaar bestaat uit meer dan 240 wereldwijde analisten, mediaprofessionals en industrie-experts, bekronen de GLOMO Awards 2024 mensen en bedrijven die innovatie stimuleren en blijk geven van uitmuntendheid in de snel groeiende mobiele industrie.

