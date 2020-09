WISE, de la Qatar Foundation, anuncia su e-Book especial

Se titula Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond

DOHA, Qatar, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- WISE, grupo de presión de formación mundial de la Qatar Foundation, en asociación con el Salzburg Global Seminar y Diplomatic Courier, se complace al anunciar el lanzamiento oficial de un e-Book especial titulado: Education Disrupted, Education Reimagined – Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond.