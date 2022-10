WISE MONEY DESENVOLVE PLATAFORMA PARA AGILIZAR PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CRÉDITO

Plataforma combina Inteligência Artificial e ciência de dados aplicada para realizar a intermediação entre o investidor e o tomador dos recursos de forma transparente e rápida

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wise Money – startup cuja plataforma permite cruzar pedidos de empréstimos de pessoas físicas com a disponibilidade de recursos de investidores, no segmento conhecido como peer to peeer lending –, contabiliza os benefícios de sua tecnologia proprietária, que torna o processo de intermediação de crédito transparente e rápido.

Resultado de investimentos de mais R$ 2 milhões realizados nos últimos dois anos e de constantes aperfeiçoamentos, a plataforma da Wise Money combina recursos de Inteligência Artificial e ciência de dados, e possibilita que praticamente todos os passos da concessão de crédito sejam realizados de forma automática.

"A plataforma da Wise Money tem o objetivo de reduzir o caminho entre quem busca crédito e os investidores dispostos a concedê-lo", afirma Diego Camacho, fundador e CEO da startup. "Utilizamos dados do perfil do interessado provenientes de fontes que avaliam a existência de dívidas, potenciais fraudes e a existência de outros empréstimos e financiamentos ativos. Mas é a inteligência que adicionamos a elas que permite aprovar os pedidos e determinar, com alto grau de precisão, o score de cada tomador, utilizando algoritmos inteligentes que consideram as variáveis que impactam a capacidade de pagamento das pessoas."

Renato Octávio Schreurs Pires, CFO da Wise Money, acrescenta que a tecnologia visa tornar o processo o mais automatizado possível. "Cada investidor, por meio de um dashboard, tem acesso às solicitações que foram aprovadas, às condições do empréstimo solicitado e às taxas de retorno oferecidas. Desta maneira, decidem diretamente quem e quanto estão dispostos a financiar."

Desde que iniciou atividades, em novembro de 2020, durante a pandemia, a Wise Money já alcançou o patamar de R$ 10 milhões em valores intermediados – são cerca de R$ 700 mil a cada mês – e consolidou uma carteira que atende 25 mil tomadores de recursos e cerca de 630 investidores ativos.

"A tecnologia tem sido uma importante aliada do desenvolvimento do mercado de peer to peer lending e está permitindo que o crescimento da nossa operação se dê de forma consistente e sustentável, ao apresentar boas oportunidades de negócios aos investidores e o acesso a crédito para tomadores muitas vezes em condições melhores do que as disponíveis no mercado tradicional", completa Camacho.

