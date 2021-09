Wiseasy PayCloud reçoit la conformité PCI DSS, garantissant des paiements sécurisés pour les partenaires mondiaux

PEKIN, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Wiseasy, l'un des principaux constructeurs mondiaux de services bancaires et de paiements numériques, est heureux d'annoncer qu'il a réussi à se conformer aux normes de sécurité des données applicables à l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) couvrant sa plate-forme de paiement PayCloud.

PCI DSS est l'une des normes de sécurité des données les plus fiables dans le domaine des paiements, de la banque et de la finance, y compris le stockage, le traitement et la transmission des données des titulaires de carte. Cette nouvelle certification, qui s'adresse aux normes de sécurité déjà rigoureuses de Wiseasy, réaffirme l'engagement de l'entreprise en matière de protection et de sécurité des données.

Wiseasy PayCloud, une plate-forme de paiement basée sur le cloud avec une passerelle de paiement unifiée, des applications marchandes sur mesure et des plates-formes d'exploitation, permettant aux banques, aux acquéreurs et aux prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement omnicanal aux commerçants de différents pays et régions.

Sa passerelle de paiement omnicanal complète permet d'accepter des paiements de toutes sortes, qu'il s'agisse de cartes bancaires ou de portefeuilles mobiles. Elle fournit des paiements transparents dans des scénarios en ligne, mobiles et en magasin. En tant que plate-forme SaaS basée sur le cloud, PayCloud permet le traitement des paiements à partir de n'importe quel endroit avec accès Internet. De plus, Wiseasy conçoit et construit des terminaux de point de vente intelligents et des applications de paiement en interne, de sorte que tout fonctionne de manière transparente, ce qui en fait une véritable solution unique pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde entier.

Approuvé par de plus en plus de partenaires, Wiseasy PayCloud a soutenu 65 000 commerçants avec des transactions de 20 milliards de dollars par an. SnapPay, l'un des principaux fournisseurs de services de paiement mobile au Canada, s'est associé à PayCloud pour servir plus de 4 000 commerçants à accepter des paiements en devises étrangères afin de maximiser leurs opportunités commerciales.

« La sécurité et la conformité n'ont jamais été aussi importantes pour les fournisseurs de solutions de paiement qui se sont engagés à maintenir un environnement de paiement sécurisé. Nos produits et services ont reçu des certifications de paiement telles que EMVCo, PayPass, Visa payWave, Amex, Discover et de nombreuses certifications de paiement locales. Wiseasy continuera de répondre aux besoins plus élevés des clients en matière de conformité et d'anticiper l'évolution continue de l'industrie des paiements », a déclaré Mme Lindsay Wang, vice-présidente du groupe et responsable de l'unité commerciale mondiale.

En tant que créateur de services bancaires et de paiements numériques, Wiseasy s'engage à aider les banques, les prestataires de services de paiement et autres institutions financières à atteindre une couverture de réseau d'entreprise à faible coût et la construction de systèmes d'entreprise basés sur l'Internet mobile grâce à des technologies et des produits innovants. PayCloud, une composante importante de Wiseasy Digital Banking Suites, alimente constamment l'innovation et la croissance des institutions, qu'elles soient établies ou émergentes, mondiales ou locales, physiques ou numériques.

Contact pour les médias : [email protected]

SOURCE Wiseasy