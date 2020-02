WiseChip lance les produits de sa série d'écrans OLED tactiles sur le salon Embedded World 2020

WiseChip a remporté le prix Taiwan Excellence en 2019 pour sa nouvelle série d'écrans OLED tactiles, qui ont pour avantage de détecter le toucher sur la structure des modules d'affichage existants. Sa structure par empilement plus fine améliore la transmission de la lumière et donne une qualité d'affichage encore meilleure du panneau, qui se caractérise déjà par une luminosité importante, un rapport de contraste élevé et un grand angle de vision.

L'OLED peut prendre en charge jusqu'à quatre zones clés de détection du toucher et d'identification des gestes : simple pression, double pression, longue pression et geste de faire glisser (en haut / en bas et à gauche / droite), utilisation avec un gant et avec les doigts mouillés. Cela permet aussi d'éviter les fausses opérations tactiles si l'écran est éclaboussé et reçoit 2 cm3 d'eau. Ces excellentes caractéristiques permettent déjà à ces produits conséquents d'être opportuns et très prisés comme solution intégrée de premier plan pour les dispositifs industriels, portables, médicaux et intelligents.

WiseChip a acquis une part de marché stable dans le secteur des écrans OLED de petite et moyenne taille. Les séries de panneaux standards allant de 0,33 pouce à 5,5 pouces peuvent offrir la diversité et la flexibilité nécessaires pour alimenter la prochaine génération de produits grand public.

Par ailleurs, WiseChip va présenter sur le salon sa gamme complète de solutions d'affichage qui se compose d'écrans transparents, d'écrans pliables, d'écrans couleur, d'écrans avec des zones de couleur, d'écrans monochromes et d'un nouvel écran OLED tactile. Pour en savoir plus sur WiseChip, veuillez consulter son site web à l'adresse http://www.wisechip.com.tw

À propos de WiseChip Semiconductor Inc.

WiseChip Semiconductor, Inc. se spécialise dans la conception, la fabrication, la commercialisation ainsi que la recherche et le développement de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Sa gamme de produits englobe différents types d'écrans OLED : écrans transparents, écrans pliables, écrans couleur, écrans à zones de couleur et écrans monochromes, présentant un éventail de températures de fonctionnement. L'entreprise a été fondée en 2005 et est basée à Miaoli, Taïwan.

