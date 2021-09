Within3 réinvente les communications dans le domaine des sciences de la vie pour combler les lacunes en matière d'information grâce à une plateforme innovante et holistique

Des milliers de consultations ont permis de mettre en évidence des points faibles dans les équipes des sciences de la vie : données éparses, conservées dans des endroits ou silos différents, absence de l'avis des intervenants les plus appropriés. Il est donc impossible de disposer de réponses rapides et bien informées en vue d'orienter les stratégies.

Il en résulte un manque de perspicacité, un problème qui conduit les entreprises à baser leurs décisions sur des données anciennes ou incomplètes, gaspillant des milliards de dollars et des années de travail.

Résolution des lacunes en matière d'information à chaque étape du cycle de développement des produits

Within3 Select, Within3 Connect et Within3 Discover combinent les informations recueillies à chaque phase du cycle de vie du produit sur la plateforme pour identifier les professionnels appropriés, les solliciter et fournir des réponses. Cette plateforme permet de combler les lacunes en matière d'informations à chaque étape du cycle de développement du produit, de la planification, du recrutement et de la sollicitation d'avis d'experts à l'analyse, au lancement du produit et au-delà.

Within3 Select identifie les médecins, patients, intervenants, leaders clés de l'industrie et experts associés pertinents pour le problème concerné au bon moment.

Within3 Connect est un meilleur moyen pour les entreprises pharmaceutiques, medtech et des sciences de la vie d'échanger avec les personnes dont l'avis compte le plus. C'est une plateforme de communication hybride qui donne aux intervenants la liberté de communiquer à tout moment, n'importe où, sur n'importe quel appareil connecté. Elle offre un environnement qui priorise les calendriers des participants.

Les innovateurs du secteur des sciences de la vie qui utilisent Connect signalent régulièrement des gains substantiels dans les domaines suivants : participation des leaders d'opinion clés, informations exploitables et accélération des soumissions réglementaires, obtention de réponses ou publication de lignes directrices.

Within3 Discover regroupe en un seul endroit les informations recueillies au sein de l'entreprise et sur le terrain. Le traitement exclusif du langage naturel basé sur l'IA permet aux entreprises des sciences de la vie de comprendre les concepts clés, les tendances scientifiques et les sentiments en jeu, et de trouver des réponses qui génèrent des résultats commerciaux positifs.

« À l'heure actuelle, le processus de collecte d'informations, pertinentes ou non, peut prendre des mois. Pendant cette période, il peut arriver que les informations obtenues soient compromises, qu'elles ne soient plus valables ou obsolètes et qu'elles entraînent une hausse des coûts à chaque itération », déclare Lance Hill, PDG de Within3. « Avec de multiples systèmes de différents fournisseurs dans chaque phase du processus, les équipes sont confrontées à des résultats incohérents et finalement, des tactiques d'exécution très isolées par opposition à une stratégie cohésive. »

Plus que jamais, les entreprises mondiales, en particulier les organisations des sciences de la vie, ont besoin des avis des experts appropriés pour travailler efficacement dans un marché dynamique où l'accès en personne n'est pas assuré et où la rapidité de mise sur le marché est essentielle à la réussite.

C'est précisément à ce besoin que la plateforme Insights Management Platform de Within3 répond.

