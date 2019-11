Witkoff nomeia Bobby Baldwin como vice-presidente da Witkoff e diretor executivo do Drew Las Vegas

LAS VEGAS, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Witkoff nomeou Bobby Baldwin, um famoso executivo de jogos, como vice-presidente da Witkoff e diretor executivo do Drew Las Vegas, um resort de 67 andares e cassino que está sendo construído na Las Vegas Strip. Baldwin assumirá seu novo cargo imediatamente.

A parceria da Witkoff com um líder extremamente respeitado do setor sinaliza seu compromisso com o sucesso de longo prazo do Drew, que determinará o futuro padrão de luxo de Las Vegas e do local em geral. Com quase 3.800 quartos, o resort oferecerá uma visão verdadeiramente original da experiência de Las Vegas, terá um cassino de última geração, um conjunto criativo de restaurantes, lojas e piscinas, opções vibrantes para a vida noturna, e ofertas inovadoras relacionadas com spa e bem-estar.

Em seu cargo adicional de vice-presidente da Witkoff, Baldwin coordenará e opinará sobre outros projetos além do de Las Vegas que são fundamentais para a estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.

"Enquanto fazíamos os preparativos finais para a construção, tivemos a oportunidade única de trabalhar com um líder em transformação que tem uma experiência inigualável", disse Steven Witkoff, presidente e CEO da Witkoff. "Bobby sabe até onde o projeto progrediu e apoia nossa visão e estratégia. Ele esteve no comando de muitos resorts famosos de Las Vegas, incluindo Mirage, Bellagio e CityCenter. Dada a reputação e a experiência de Bobby no setor, acreditamos que ele é a pessoa ideal para lançar com êxito este projeto e para ajudar a conduzir a estratégia dentro de toda a empresa Witkoff".

Baldwin declarou: "Estou muito feliz por fazer parte da empresa Witkoff e da equipe do Drew Las Vegas. O histórico comprovado da Witkoff em desenvolvimento, financiamento e operações imobiliárias globais torna esta a oportunidade certa, especialmente quando combinada com o lançamento do Drew".

Baldwin tem um histórico inigualável em Las Vegas e é muito conhecido por obter resultados financeiros altos. Antes de se tornar vice-presidente da Witkoff e CEO do Drew os cargos mais recentes de Baldwin foram de diretor executivo de desenvolvimento de clientes da MGM Resorts International e de presidente e CEO do CityCenter, um empreendimento de aproximadamente $ 9,2 bilhões.

SOBRE A WITKOFF

A Witkoff é uma empresa de imóveis verticalmente integrada que usa a imaginação em cada projeto de seu portfólio. Combinando um olhar original, uma abordagem focada em operações e um histórico de 30 anos, a Witkoff cria experiências únicas, negócios prósperos e retornos incríveis. A Witkoff participa de todas as partes do ciclo de vida dos imóveis, desde a identificação de oportunidades e pré-desenvolvimento de negócios até o financiamento, construção e operações. A empresa busca ativos que tenham potencial de agregar valor e locais insubstituíveis em mercados com grandes obstáculos à entrada e fatores diversificados de demanda. Como resultado, a empresa possui um portfólio diversificado que inclui hotéis, propriedades residenciais, edifícios comerciais e negócios operacionais, bem como terrenos para futuros empreendimentos.

SOBRE O DREW LAS VEGAS

O Drew Las Vegas é um resort de 67 andares e cassino que será inaugurado no segundo trimestre de 2022 e apresentará aos viajantes uma marca nova e diferenciada de hospitalidade. Inspirado por sua origem no Deserto de Mojave, o Drew criará experiências interiores e exteriores para oferecer uma autêntica sensação do local. Ao mesmo tempo, o Drew irá além do deserto e aproveitará influências culturais do mundo inteiro para criar experiências únicas e inspiradoras. Situado no extremo norte da Strip no endereço 2777 Las Vegas Boulevard South, o Drew Las Vegas terá aproximadamente 3.800 quartos e suítes e três diferentes experiências de hotel: The Reserve by Drew, Marriott International's EDITION e JW Marriott. O Drew também oferecerá mais de 51.100 metros quadrados de espaço para convenções e se conectará à expansão do Las Vegas Convention Center por meio de uma passarela para pedestres. O resort contará com um conjunto criativo de restaurantes, lojas e piscinas, opções vibrantes para a vida noturna, e ofertas inovadoras relacionadas com spa e bem-estar.

