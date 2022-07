Wix.com integriert die Schweizer Bezahlapp TWINT und erweitert damit die Zahlungsmöglichkeiten für Nutzer:innen

Geschäftsinhaber:innen mit Websites, die mit Wix.com erstellt wurden, können diese jetzt mit TWINT by TFTW verbinden und Echtzeittransaktionen über Banküberweisungen und traditionelle Kartenzahlungen anbieten

New York, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- - Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), eine weltweit führende SaaS-Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau von Online-Präsenzen, gibt heute die Partnerschaft mit der dominierenden Schweizer Zahlungsapp TWINT by TFTW bekannt. Ab sofort können Schweizer Wix-Nutzer:innen Zahlungen von ihren Kund:innen über die App, die mehr als 4 Millionen Nutzer:innen hat, akzeptieren.