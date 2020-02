Wiz anuncia os resultados do quarto trimestre de 2019 nesta quinta-feira (20/02)

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Nesta divulgação de resultados, registramos receita bruta de R$205,3 milhões, um crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, acumulamos R$763,7 milhões em receita bruta, frente a R$655,8 milhões registrados em 2018, um crescimento de 16,5%. O lucro líquido contábil da Companhia atingiu R$223,7 milhões em 2019, apresentando um crescimento de 21,3% em relação ao ano de 2018.

Esse desempenho demonstra o sucesso na implementação da estratégia de diversificação da Companhia e do modelo de gestão, focado em eficiência operacional e na entrega de resultados financeiros. Alinhados à estratégia de diversificação, destacamos três importantes iniciativas realizadas no ano: i) a aquisição de 40% do capital da Inter Seguros, Holding de Seguridade do Banco Inter, (ii) celebração de um Acordo Operacional com a companhia de investimentos Galápagos Capital, visando a estruturação de uma operação de distribuição, comercialização e pós-venda de crédito com garantia imobiliária na modalidade "Home Equity" – a Wimo; (iii) aquisição de 76% da Barigui Corretora, formando em conjunto com o grupo Barigui a primeira consolidação estratégica da Wiz Conseg, nova Unidade de Negócio da Wiz.

O resultado foi divulgado hoje (20) depois do fechamento do mercado e amanhã (21) ocorre a teleconferência (inglês e português) para analistas e investidores.

Os dados completos estão disponibilizados na página da Companhia.

Sobre nós

Somos a Wiz, uma gestora de canais de distribuição de produtos financeiros e de seguros com atuação em todo país. Ao longo dos mais de 46 anos de atuação, identificamos oportunidades e implementamos soluções para potencializar os resultados de nossos clientes em diversos canais de distribuição. Investindo em pessoas, tecnologia e métodos, desenvolvemos modelos de negócios com foco em eficiência operacional, maximizando o valor dos canais em que atuamos.

FONTE Wiz

Related Links

http://ri.wizsolucoes.com.br



SOURCE Wiz