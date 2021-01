WizKids, le partenariat pour un rôle essentiel donne vie à Exandria

Le phénomène mondial des RPG passe à la vitesse supérieure avec de nouvelles offres de produits !

HILLSIDE, New Jersey, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- WizKids, le premier fabricant de miniatures pré-peintes et de jeux de table haut de gamme, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Critical Role, la marque de médias numériques la plus populaire au monde, axée sur l'histoire et la construction du monde. En plus de sa gamme de figurines de haute qualité, WizKids lancera des produits issus du monde expansif d'Exandria, à partir du premier trimestre 2021.

« Je suis un collectionneur enragé des figurines de WizKids depuis... et bien, très longtemps, et pouvoir travailler directement avec eux pour donner vie aux habitants et aux dangers d'Exandria afin que tout le monde puisse les utiliser est plus qu'excitant », a déclaré Matthew Mercer, directeur de la création et membre du casting de Critical Role. « Ils apportent une telle compétence et une telle expertise à leur travail, et cette collection à venir capture vraiment les personnages et l'atmosphère d'Exandria. Je pense que les fans de Rôle Critique, ainsi que les nouveaux joueurs dans notre monde, apprécieront grandement cette opportunité de jeu plus profond, de collaboration et d'imagination. »

Lors du lancement, les fans peuvent s'attendre à voir des monstres emblématiques et des personnages de joueurs (PC) populaires pour enrichir leurs propres aventures dans le jeu de rôle qui se déroule sur le continent de Wildemount. Parmi ceux-ci figure le célèbre format « gargantuesque » de luxe du maître de jeu Matthew Mercer, le Udaak prépeint. Sculpté avec des caractéristiques très détaillées à l'aide de peintures de qualité supérieure, c'est vraiment un grand ennemi, ou allié, pour toute aventure !

« Dans cette nouvelle ligne, nous avons concentré nos sorties sur l'expérience du joueur pendant son séjour dans le monde d'Exandria », a déclaré Patrick O'Hagan, producteur exécutif des RPG chez WizKids. « De cette façon, nous espérons donner aux joueurs les moyens de créer leur propre histoire et leurs propres expériences avec ce jeu de rôle passionnant. »

Grâce à ce partenariat, les joueurs peuvent s'attendre à voir de nombreuses autres sorties dans les années à venir sur différents continents dans l'univers d'Exandria, y compris des produits et des accessoires de RPG comme des figurines prépeintes et non peintes de qualité supérieure dans les plus petits formats jusqu'aux plus grands, et bien plus encore. Tous les emballages sont dotés d'une fenêtre transparente, afin que les fans puissent voir exactement ce qu'ils prennent des rayons du magasin.

Les six premiers coffrets de figurines peintes de qualité supérieure sortiront au printemps 2021 et seront disponibles dans les Friendly Local Game Stores (FLGS) du monde entier. L'accord a été négocié par l'agent de licence de Critical Role, Jason Kletzky, président de Collaborations Licensing.

Pour en savoir plus sur le partenariat, visitez le site : www.WizKids.com

Contact RP :

Vee Mus'e

vmus'[email protected]

Contact pour l'octroi de licences :

Jason Kletzky

[email protected]

Licences de collaboration

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1423170/WIZKIDS_Logo.jpg

Related Links

https://wizkids.com



SOURCE WizKids