WJC homenajea a la Ex-Embajadora de EEUU ante Naciones Unidas Nikki Haley con el prestigioso Premio Theodor Herzl

Haley relató que, en su primer año en las Naciones Unidas, se le hizo claro que ciertas "costumbres anticuadas" de la organización, tales como acosar a Israel, se habían vuelto una práctica común –junto con una "sesión mensual para vituperar a Israel" en el Consejo de Seguridad. Una de las primeras lecciones que aprendió, dijo Haley, es que "lo más importante es no tener miedo de atenerte a tus valores fundamentales, aún si ellos van en contra de costumbres anticuadas… [que] se han mantenido sin cuestionamientos durante años y años. Uno de esos valores fundamentales es elevar la voz por tus amigos".

"Algunos nos acusaban de favoritismo hacia Israel," comentó Haley, y agregó: "Pero lo que nosotros hicimos no tenía que ver con el favoritismo. En todo lo que hicimos en la ONU, nuestro enfoque hacia Israel estuvo basado en una idea importante. La idea es el concepto simple de que Israel debe ser tratada como cualquier otro país normal", dijo. "Y esa demanda es en realidad, una demanda por la paz".

Más aún, dijo Haley, en medio de las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades judías en todo el mundo, es absolutamente vital continuar luchando contra el antisemitismo. "Me resulta inaudito que el antisemitismo no sea tratado con el mismo desprecio que el racismo u otras formas de odio. Es exactamente lo mismo. No debe ser tolerado jamás. Nunca debe ser racionalizado".

Ex-Secretario de Estado de EEUU Henry Kissinger, Presidente del WJC Ronald S. Lauder, y Ex-Embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley (c) Shahar Azran

Presidente del WJC Ronald S. Lauder a Haley: 'No podrá descansar porque esperamos aún mayores cosas de usted'

Al entregar el premio a la Embajadora Haley, el Presidente del WJC Lauder destacó su incesante apoyo al Estado de Israel, como una voz líder en la lucha contra el doble estándar y los sesgos prevalentes dentro de la comunidad internacional. Describiendo a la Embajadora Haley como "quizás la mujer con más coraje en América hoy" y una "brisa de aire fresco" que hizo escuchar a la ONU "una voz fuerte y clara con la verdad", dijo el Presidente Lauder: "Le entregamos el Premio Herzl con nuestra gratitud y nuestra más alta estima. Pero también con un precio. Usted no podrá descansar porque esperamos aún más grandes cosas de usted… Como Herzl, usted ha liderado una causa que ha tenido y aún tiene más enemigos de los que merece. Pero la coloca a usted del lado correcto de la historia. Y si hay alguien en esta sala que tiene el fuego, el valor y la fe para someterse a esta prueba, ese alguien es usted, Nikki Haley."

El Presidente Lauder también reiteró sus comentarios respecto de la evolución de las prioridades del WJC, y los temas críticos tales como hacer accesible la formación judía, combatir los esfuerzos por socavar el Estado de Israel y proteger a nuestras comunidades contra la creciente proliferación del antisemitismo tanto desde la extrema izquierda como desde la extrema derecha, así como del lenguaje del odio en la esfera digital. "Hoy no somos impotentes, y hoy, tenemos una voz –una voz alta y clara—que tenemos el propósito de elevar. Pero ustedes oirán menos palabras y verán más acción. Combatiremos el antisemitismo. Combatiremos a los neo-nazis, así como también el antisemitismo de la izquierda. Seguiremos luchando. Porque luchamos por una cosa: la supervivencia del pueblo de Israel. Y yo les prometo algo: vamos a ganar".

Entre los galardonados anteriores del Premio Theodor Herzl se cuentan la Canciller Alemana Ángela Merkel, la familia Rothschild, el Ex-Secretario de Estado de EEUU General Colin L. Powell, el Ex-Vicepresidente de EEUU Joseph R. Biden, el Ex-Presidente Israelí Shimon Peres, Elie y Marion Wiesel, los ex-secretarios de estado Henry A. Kissinger y George P. Shultz, y, como homenaje póstumo, Ronald Reagan y Axel Springer.

En la misma ceremonia, Joel Grey, el legendario, actor, cantante, director y fotógrafo recibió el cuarto Premio Teddy Kollek del WJC por la Promoción de la Cultura Judía, de manos del Presidente del WJC Lauder, quien lo describió como "no solo un tesoro judío sino un tesoro nacional". En su discurso, Grey habló del impacto que tuvo su herencia judía sobre su trabajo, incluso sobre la decisión de embarcarse en su última producción, El Violinista En el Tejado en idioma yiddish.

Kirk Douglas fue el primero en recibir el Premio Teddy Kollek en 2016, y a él le siguieron el director de cine George Stevens en 2017, y el filántropo Robert Kraft en 2018.

