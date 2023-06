Wolters Kluwer reconnu comme le Choix des Clients de Gartner® Peer Insights™ 2023 pour son logiciel de planification financière

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des utilisateurs finaux vérifiés de CCH Tagetik sont prêts à recommander la plateforme complète de gestion de la performance de l'entreprise (CPM)

NEW YORK, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer , un leader mondial de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme le choix des clients dans le rapport 2023 de la « Voix du Client » de Gartner Peer Insights pour son logiciel de planification financière ; et 97 % des utilisateurs finaux vérifiés de CCH Tagetik sont prêts à recommander la plateforme complète de gestion de la performance de l'entreprise (CPM), selon 47 évaluations au 31 mars 2023.

La « Voix du Client » 2023 de Gartner Peer Insights pour le logiciel de planification financière récompense les fournisseurs de logiciels en fonction des commentaires d'utilisateurs finaux vérifiés. Ce point de vue agrégé des pairs, accompagné d'évaluations individuelles détaillées , complète la recherche des experts de Gartner et peut jouer un rôle décisif dans le processus d'achat des organisations, car il intègre les expériences des pairs dans la mise en œuvre et de l'exploitation d'une solution. Les fournisseurs placés dans le quadrant supérieur droit de la « Voix du Client » sont reconnus Choix du Client de Gartner Peer Insights, et identifiés par un badge Choix des Clients. Les fournisseurs reconnus respectent ou surpassent la moyenne du marché à la fois sur le plan de l'expérience globale et sur le plan de l'intérêt et de l'adoption par les utilisateurs.

Cette dernière reconnaissance par les pairs fait suite au positionnement précédent de Wolters Kluwer en tant que leader, fondé sur l'exhaustivité de sa vision et sa capacité à l'exécuter, dans le Magic QuadrantTM 2022 de Gartner® pour le logiciel de planification financière , qui évaluait le logiciel de budgétisation, de planification et de prévision de CHH Tagetik.

Lisez ce que les utilisateurs finaux professionnels ont à dire sur CCH Tagetik sur Gartner Peer Insights . Quelques extraits :

Ralf Gärtner , vice-président principal et directeur général des solutions de performance de l'entreprise chez Wolters Kluwer, a déclaré :

« Nous croyons que le fait d'être reconnu comme le Choix des clients par nos pairs et de recevoir une note de 97 % sur la volonté de recommandation illustre la confiance des clients de CCH Tagetik dans nos capacités complètes en matière de produits. Nous considérons également cette reconnaissance comme le reflet de notre engagement constant à offrir une expérience client supérieure, de la vente au déploiement en passant par l'assistance continue. »

Avertissement de Gartner Peer Insights

Gartner, Voix du Client pour le logiciel de planification financière, pairs contributeurs, 29 mai 2023. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) est un leader mondial de l'information, des logiciels et des services destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, ainsi que de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales chaque jour en fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec une technologie et des services spécialisés.

Wolters Kluwer a déclaré des revenus annuels de 5,5 milliards d'euros en 2022. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, maintient des opérations dans plus de 40 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Le siège social de l'entreprise est situé à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.wolterskluwer.com , suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , Facebook , et YouTube .

Contact pour les médias :

Beatriz Santin

CCH® Tagetik

+1 339 229 2447 bureau

+39 058396811 bureau

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1441883/Wolters_Kluwer_Logo.jpg

SOURCE Wolters Kluwer