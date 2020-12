Women of Worth, de L'Oréal Paris, celebra su 15. aniversario y anuncia que Noelle Lambert, de The Born to Run Foundation, es la Homenajeada Nacional, en el Giving Tuesday (Un día para dar)

NUEVA YORK, 4 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor al movimiento Giving Tuesday (Un día para dar), L'Oréal Paris sigue celebrando y destacando las historias de mujeres extraordinarias que sirven a sus comunidades de manera abnegada, al dar a conocer los nombres de la Homenajeada Nacional de Women of Worth, la ganadora del Karen T. Fondu Impact Award y la primera en recibir el reconocimiento COVID-19 Hero de la marca. Estos anuncios se hicieron tras un especial de NBC primero en su clase de una hora de duración, que se celebró el 25 de noviembre (y ahora está disponible en Peacock), donde se hizo un reconocimiento a los extraordinarios logros de las Homenajeadas de Women of Worth de este año. Con el lema icónico de la marca como base, "Porque tú lo vales", el programa filantrópico de L'Oréal Paris apoya el valor intrínseco de las mujeres de todas partes al destacar a las féminas de todo el país que están marcando la diferencia de manera positiva en sus comunidades.

Noelle Lambert fue seleccionada como la Homenajeada Nacional de 2020, luego del voto público en línea en todo el país, y recibió $25,000 adicionales para apoyar su misión de proporcionar prostéticos especializados a niños y adultos jóvenes. El galardón Karen T. Fondu Impact Award se le otorga a Charolette Tidwell y su organización, Antioch for Youth & Family, por demostrar un éxito extraordinario a lo largo del tiempo, desde que fue seleccionada como una de las Homenajeadas de Women of Worth de 2017. Por último, se reconoce a la heroína en atención médica Patrycja Golak por su esfuerzo abnegado en ayudar a pacientes y sus familiares en medio de la pandemia de COVID-19, con un nuevo galardón que se añadió este año para apoyar el bien en el mundo.

"El año 2020 demostró que ahora es más importante que nunca apoyar a quienes abogan por los desatendidos y sirven a sus comunidades. En un año que representa un hito para nuestro programa filantrópico, y un año igualmente monumental en todo el mundo, las Women of Worth de L'Oréal Paris de 2020 han estado luchando por una gran cantidad de causas sociales que inspiran el valor en otros", dijo Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris USA. "Estamos muy orgullosos de destacar causas increíbles lideradas por mujeres, para que todos las apoyen este Giving Tuesday y los días siguientes".

Homenajeada Nacional de Women of Worth: Noelle Lambert, The Born to Run Foundation, Manchester, NH

L'Oréal Paris se enorgullece en anunciar que Noelle Lambert fue elegida como la Homenajeada Nacional de este año. Hace cuatro años, quedó amputada tras un accidente de moto, pero Lambert se rehusó a tomar una actitud pesimista. En cambio, se aseguró de tener una prótesis a prueba de agua para poder seguir jugando en la división I del equipo de lacrosse femenino. Hoy en día, la fundación de Lambert, The Born to Run Foundation, proporciona prótesis especializadas a niños y adultos jóvenes, lo que alivia su carga financiera y crea una comunidad de apoyo entre pares.

Desde 2019, la fundación ha donado 10 prótesis especializadas, con lo que a la larga se nivelará el campo de juego para los amputados, para que persigan sus sueños deportivos y logren sus metas de vida. A pesar de los retos físicos que enfrentó, Lambert cree que perder la pierna puede haber sido lo mejor que le ha pasado en la vida, ya que le dio a su vida un nuevo propósito de servir y dejar un impacto positivo duradero.

Ganadora del Karen T. Fondu Impact Award: Charolette Tidwell, Antioch for Youth & Family, Fort Smith, AK

L'Oréal Paris galardona a Charolette Tidwell con el Karen T. Fondu Impact Award por su incansable labor de combatir la hambruna en su ciudad natal. Con énfasis en la nutrición familiar, la tutoría para jóvenes en riesgo y el cuidado de ancianos, la organización de Tidwell proporciona recursos a más de 25,000 personas necesitadas cada mes, con suficientes alimentos para preparar más de 900,000 comidas al año. En medio de la crisis sanitaria de COVID-19, Tidwell maniobró para abordar las necesidades de la comunidad al asociarse con la policía local de manera positiva para combatir la violencia doméstica luego de detectar inseguridad alimentaria en el hogar. Desde que se convirtió en una de las Homenajeadas de Women of Worth de 2017, Tidwell encabezó el desarrollo de una huerta comunitaria para obtener alimentos frescos, y su alianza con líderes locales se centra en el trauma y las consecuencias causadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria. Su oportuna e importante labor sigue mejorando su comunidad y elevando el valor de quienes la rodean.

Ganadora del COVID-19 Hero Award: Patrycja Golak, Mask2Mask, Nueva York, NY

L'Oréal Paris galardona a Patrycja Golak con el primer COVID-19 Hero Award para destacar su lucha en las primeras líneas de la pandemia de COVID-19. Como trabajadora social, Golak garantizó el alta segura de los pacientes de COVID-19 bajo su cuidado, facilitó innumerables sesiones de videos para que los familiares pudieran despedirse de sus seres queridos y proporcionó un enorme apoyo emocional a quienes se sentían solos. Además, ideó soluciones creativas en medio de una situación que lucía desesperanzadora, e incluso cofundó la organización sin fines de lucro Mask2Mask para apoyar a las mujeres que reciben atención médica. Hasta la fecha, Mask2Mask ha distribuido productos de belleza a una gran cantidad de hospitales de la Ciudad de Nueva York, y ha recaudado suficiente dinero para comprar tarjetas de regalo para brindar apoyo adicional de cuidado personal a los trabajadores de primera línea. El enorme impacto de Golak en su comunidad ha inspirado a quienes la rodean y ha causado una reacción positiva en cadena que está creciendo para tocar a más personas.

Las Homenajeadas de Women of Worth de 2020 y sus organizaciones sin fines de lucro:

Charolette Tidwell, Patrycja Golak y Noelle Lambert son solo tres de las valiosas mujeres cuya labor L'Oréal Paris destaca este año. Ellas se unen a las 10 inspiradoras Homenajeadas de 2020 que se anunciaron en octubre, cada una de las cuales recibió $10,000 para su amplia gama de causas, que van desde educar a las comunidades latinas sobre los peligros del uso indebido de opioides recetados hasta proporcionar atención médica gratuita a comunidades de inmigrantes y desestigmatizar las enfermedades mentales. Las Homenajeadas de este año son:

Cheryl Ann Wadlington , Filadelfia, PA: Fundadora y directora ejecutiva de The Evoluer House, que equipa a las niñas de color marginadas y desamparadas mediante la preparación para la vida universitaria y profesional, y les enseña a romper los ciclos de pobreza y a perseguir sus sueños.

, Filadelfia, PA: Fundadora y directora ejecutiva de The Evoluer House, que equipa a las niñas de color marginadas y desamparadas mediante la preparación para la vida universitaria y profesional, y les enseña a romper los ciclos de pobreza y a perseguir sus sueños. Marta Michelle Colón , Nueva York , NY: Fundadora de Be Gutsy, que utiliza la educación, las artes y programas de atención médica para crear conciencia sobre la epidemia de opioides recetados y su impacto en los adolescentes y adultos jóvenes latinos.

, , NY: Be Gutsy, que utiliza la educación, las artes y programas de atención médica para crear conciencia sobre la epidemia de opioides recetados y su impacto en los adolescentes y adultos jóvenes latinos. Leah Juliett , Wolcott, CT : Fundadora y directora ejecutiva de March Against Revenge Porn, que erradica el abuso de imágenes mediante la organización comunitaria global, marchas de protesta nacionales, apoyo de los medios de comunicación, servicios de apoyo a las víctimas, cabildeo federal y acción legislativa directa.

, : Fundadora y directora ejecutiva de March Against Revenge Porn, que erradica el abuso de imágenes mediante la organización comunitaria global, marchas de protesta nacionales, apoyo de los medios de comunicación, servicios de apoyo a las víctimas, cabildeo federal y acción legislativa directa. Danielle Boyer , Troy, MI : Fundadora y directora general de The STEAM Connection, que crea materiales educativos diversos, accesibles y asequibles para las materias de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para poblaciones indígenas y niños de color, principalmente mediante tecnología robótica.

, : Fundadora y directora general de The STEAM Connection, que crea materiales educativos diversos, accesibles y asequibles para las materias de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para poblaciones indígenas y niños de color, principalmente mediante tecnología robótica. Stephanie Gattas , Boerne, TX : Fundadora y directora general de The Pink Berets, que educa y proporciona ayuda a las mujeres en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. y socorristas que buscan ayuda para el trastorno de estrés postraumático, el trauma sexual militar y el estrés del trauma de combate.

, : Fundadora y directora general de The Pink Berets, que educa y proporciona ayuda a las mujeres en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. y socorristas que buscan ayuda para el trastorno de estrés postraumático, el trauma sexual militar y el estrés del trauma de combate. Noelle Lambert , Manchester, NH : Fundadora de The Born to Run Foundation, que proporciona prótesis especializadas a jóvenes amputados, para que puedan llevar una vida plena y perseguir sus sueños deportivos.

, : The Born to Run Foundation, que proporciona prótesis especializadas a jóvenes amputados, para que puedan llevar una vida plena y perseguir sus sueños deportivos. Gulshan Harjee , Clarkston, GA : Cofundadora y directora médica de Clarkston Community Health Center, que proporciona atención médica gratuita de vanguardia a los necesitados en el área metropolitana de Atlanta , incluidos grupos de inmigrantes, refugiados, sin seguro y con seguro insuficiente.

, : Cofundadora y directora médica de Clarkston Community Health Center, que proporciona atención médica gratuita de vanguardia a los necesitados en el área metropolitana de , incluidos grupos de inmigrantes, refugiados, sin seguro y con seguro insuficiente. Lindsey Wimmer , Eden Prairie, MN : Directora ejecutiva de The Star Legacy Foundation, que fomenta la conciencia, defensa e investigación con respecto a los mortinatos, así como la disminución de pérdidas de embarazos, y brinda atención a las familias que viven esas tragedias.

, : Directora ejecutiva de The Star Legacy Foundation, que fomenta la conciencia, defensa e investigación con respecto a los mortinatos, así como la disminución de pérdidas de embarazos, y brinda atención a las familias que viven esas tragedias. Barbara Rhode , San Petersburgo, FL: Fundadora y presidenta de la junta directiva de Red Tent Women's Initiative . Es una terapeuta matrimonial y familiar licenciada que trabaja con mujeres encarceladas en Pinellas County Jail para implementar habilidades positivas que ayuden a sobrellevar y resolver traumas, adicciones y la desventaja socioeconómica.

, San Petersburgo, FL: Fundadora y presidenta de la junta directiva de . Es una terapeuta matrimonial y familiar licenciada que trabaja con mujeres encarceladas en Pinellas County Jail para implementar habilidades positivas que ayuden a sobrellevar y resolver traumas, adicciones y la desventaja socioeconómica. Diana Chao , Claremont, CA : Fundadora y directora ejecutiva de Letters to Strangers, que desestigmatiza las enfermedades mentales y aumenta el acceso al cuidado de la salud mental de calidad y asequible mediante intercambios de cartas anónimas terapéuticas, educación entre pares impulsada por la ciencia y apoyo basado en las políticas comunitarias.

Celebre el Giving Tuesday visitando www.WomenofWorth.com para que lea todas las historias de las Homenajeadas de Women of Worth y descubra cómo puede apoyar sus causas. Para obtener más información, visite L'Oréal Paris en Facebook y Twitter.

