Women's Forum Americas se prepara para romper el silencio

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- "Asumiendo el liderazgo para la inclusión: Unidos para romper el silencio" es el tema que abordará la primera edición de Women's Forum Americas, que se realizará los días 30 y 31 de mayo de 2019 en el Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México con la participación de personalidades como Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con base en París, Francia, Women's Forum for the Economy & Society se ha convertido en un referente que empodera a líderes de todo el mundo para acelerar el impacto del liderazgo de las mujeres e impulsar su participación en la sociedad y la economía a nivel global.

Este año la Ciudad de México se convierte por primera vez en sede de este foro para todo el continente. Women's Forum Americas reunirá a 1,500 líderes de todo el mundo, quienes debatirán sobre cómo liberar el potencial de la diversidad americana y moldear un futuro basado en el crecimiento sostenible e inclusivo.

"Hombres y mujeres deben unirse para romper con este silencio y liberar a las mujeres de todos los contextos para progresar y vivir sin miedo por su seguridad en sus comunidades y lugares de trabajo", asegura Chiara Corazza, CEO de Women's Forum for the Economy & Society.

Durante dos días este encuentro se concentrará en romper el silencio a través de tres caminos: 1. Amplificando las voces de las mujeres para dar forma al futuro. 2. Impulsando conductas sustentables para un crecimiento sustentable. 3. Forjando la colaboración positiva. Las sesiones abordarán temáticas como economía, innovación, inmigración, cambio climático, violencia de género, crecimiento sustentable, los trabajos del futuro y la construcción de ciudades inclusivas.

Women's Forum Americas contará con la participación de ponentes como Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de Ciudad de México; Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional; Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social; Saskia Sassen, profesora de la Universidad de Columbia; Dayle Haddon, fundadora de Women1one; Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; Daniel Bandle, CEO de AXA México; Olga Sánchez Cordero- Secretaria de Gobernación de México; Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura de México, entre otros.

FUENTE Women’s Forum for the Economy and Society

Related Links

http://www.womens-forum.com



SOURCE Women’s Forum for the Economy and Society