Women’s Forum Canada confronta al G7 y anuncia el regreso del foro a México

Alejandro Cardoso , CEO de Publicis México

, CEO de Publicis México Alba Medina Flores , Cofundadora de Dalia Empower

, Cofundadora de Dalia Empower Ana María Salazar Slack , CEO de Grupo Salazar

, CEO de Beatriz Gasca Acevedo , Directora Ejecutiva de Dalia Empower

, Directora Ejecutiva de Dalia Empower Claudia de Heredia , Cofundadora y Directora de Kichink

, Cofundadora y Directora de Kichink Cristina L. Sánchez Vebber, Socia General de Sánchez-DeVanny Eseverri, S.C.

Fernanda Salazar , Presidenta de Auris Estrategia y Comunicación

, Presidenta de Auris Estrategia y Comunicación Francesca Romita , Titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Turismo Federal México

, Titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Turismo Federal México Gloria Guevara , CEO del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo

, CEO del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo Jessica Sánchez García, Programme Manager de Women's Forum

Karla Martínez de Salas, Directora Editorial de Vogue México y Latinoamérica

Lourdes Berho , President & Chief Catalyst de Alchemia Communications Group

, President & Chief Catalyst de Alchemia Communications Group Norma Bastidas , Atleta y Activista

, Atleta y Activista Renatta Cantu , Analista de Riesgo en CEMEX

, Analista de Riesgo en CEMEX Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República e Integrante de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión de Igualdad de Género

Tere Medina , Chief Content Officer de Alchemia Communications Group

, Chief Content Officer de Alchemia Communications Group Víctor Martínez, Financiero e Impulsor Socioeconómico

Gloria Guevara advirtió en el panel que habló sobre cómo construir un futuro inclusivo: "47% de los trabajos que conocemos hoy podrían no existir en 20 años, la mayoría de ellos son realizados por mujeres". Además de ser parte de la plenaria de clausura, Norma Bastidas participó en un debate sobre el movimiento #MeToo, el cual estuvo a cargo del New York Times. "Leyes más estrictas. No sean parte del problema. No paguen por sexo", concluyó la atleta y activista. Lourdes Berho, por su parte, discutió sobre el poder de las redes sociales: "El reto es generar una comunidad digital que te ayude a no tener miedo a alzar la voz. Cuando tomamos el valor de hablar, conseguimos una reacción que impacta a las mujeres y también a los hombres", destacó. Karla Martínez abordó el tema de la sustentabilidad como el nuevo lujo: "Hay que re-educar a la gente. Deberíamos estar promoviendo y usando prendas que estén bien hechas y que sepamos de dónde vienen".

Chiara Corazza, directora de Women's Forum for the Economy and Society, anunció que en 2019 el foro regresará a México.

"Esto demuestra el compromiso de Publicis Groupe y Women's Forum for the Economy and Society con México. Es una extraordinaria oportunidad para seguir construyendo una red de mujeres y hombres comprometidos con temas de diversidad, equidad de género e inclusión, que tanta falta le hace a nuestro país en todos los niveles", señaló Alejandro Cardoso, quien, además, lideró a los delegados mexicanos que participaron en CEO Champions, un taller en el que los líderes de las organizaciones comparten sus prácticas y compromiso para el avance de las mujeres dentro de las empresas.

Entre los ponentes de Women's Forum Canadá estuvieron la princesa Lalla Hasnaa de Marruecos, Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, Kristalina Georgieva, CEO del Banco Mundial y Sophie Grégoire, esposa del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, quien, a su vez, envió un mensaje en video a los asistentes.

Las conclusiones alcanzadas en Women's Forum Canadá servirán para preparar un manifiesto que se presentará a los jefes de Estado y el Consejo Asesor por la Igualdad de Género del G7.

FUENTE Women’s Forum for the Economy and Society

