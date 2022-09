WONDER GIRLS LANZA SU SEGUNDA CAMPAÑA ANUAL DE BIENESTAR PARA TRABAJAR EN TORNO A LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO, LA SALUD MENTAL, LA NUTRICIÓN Y EL EJERCICIO ENTRE LOS ADOLESCENTES

Gane una beca Wonder Girls Wellness de $1,500 | Postúlese a más tardar el 12 de septiembre

NUEVA YORK, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wonder Girls, una organización sin fines de lucro que ofrece un programa extracurricular para chicas de escuelas intermedia y secundaria con la misión de desarrollar la confianza, el liderazgo, la comunidad y las habilidades empresariales, lanza Wonder Girls Wellness, una campaña de un mes de duración para trabajar en torno a la importancia del autocuidado, la salud mental, la alimentación saludable y el ejercicio diario entre las adolescentes.

Wonder Girls organiza su segundo Wellness Day | Fitness Fundraiser anual este viernes 23 de septiembre de 2022 de 5& p.& m. a 8& p.& m. en Varsity House, Orangeburg, Nueva York. Durante el evento, Wonder Girls anunciará a la ganadora de la beca de $1,500. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar becas y programas educativos.

"Wonder Girls se dedica a acercar a las mujeres jóvenes a prácticas de estilo de vida y expertos que las ayudarán a construir bases sólidas para su futuro. La campaña Wonder Girls Wellness se centra en apoyar el crecimiento y el desarrollo de la mente, el cuerpo y el espíritu", señaló la Dra. Kerry-Anne Perkins, obstetra-ginecóloga, capitana del U.S. Army, miembro de la junta de Wonder Girls, conferencista y mentora.

Con el patrocinio de Hologic, Goya Foods, Varsity House y Phoenix Physical Therapy, Wonder Girls publicará cada semana contenidos relacionados con la salud en sus redes sociales, entre ellos entrevistas en VIVO con expertos en acondicionamiento físico y salud, un taller virtual GRATUITO para chicas, padres y educadores el 13 de septiembre a las 7 p. m. a través de Zoom y un día de voluntariado. El mes concluirá a lo grande con el segundo Wonder Girls Wellness Day | Fitness Fundraiser anual, ¡un evento presencial de tres horas repleto de talleres, mesas redondas, premios, bolsas de regalo y mucho más! La recaudación de fondos se llevará a cabo en Varsity House, Orangeburg, Nueva York, el viernes 23 de septiembre de 2022 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

"Estoy muy emocionada por ser anfitriona del Fitness Fundraiser de este año y por ayudar a animar a otras chicas de mi edad para que empiecen a cuidarse a sí mismas. Será un evento divertido que podremos disfrutar todas juntas y donde conoceremos a increíbles expertos del campo del bienestar", comentó Caila Barreiros, embajadora de Wonder Girls y estudiante de último año en Lyndhurst High School.

Wonder Girls también entregará una beca de $1,500 a una estudiante. Las postulaciones se cierran el 12 de septiembre de 2022 y la beca se entregará durante el Fitness Fundraiser. Para obtener más información sobre la beca, visite: Wonder Girls Wellness Scholarship.

Todos los fondos recaudados durante el mes de septiembre se destinarán a programas educativos y becas para Wonder Girls. Para adquirir entradas al evento, obtener más información y realizar donaciones a Wonder Girls, visite: Wonder Girls Wellness.

Acerca de Wonder Girls: Wonder Girls es una organización 501c3 sin fines de lucro que ofrece un programa extracurricular para chicas de escuelas intermedia y secundaria con la misión de desarrollar la confianza, el liderazgo, la comunidad y las habilidades empresariales necesarias para tener éxito, cualquiera sea la trayectoria académica o profesional que vayan a elegir. Creemos que cada Wonder Girl merece la oportunidad de prosperar como líder de su propia vida, independientemente de los desafíos económicos, sociales o educacionales. Todas las donaciones son 100 % deducibles de impuestos. Para obtener más información: www.wondergirlsusa.org

