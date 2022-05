Wonderlabs veröffentlicht SwitchBot-Kamera für die Heimüberwachung mit brandneuem Privacy Mask-Modus

Zwei Lieblingsfunktionen sind wahrscheinlich die Zwei-Wege-Audiofunktion und die Privacy Mask-Funktion, die dazu beitragen, dass die SwitchBot Pan/Tilt Cam eine der besten Sicherheitskameras für den Einsatz zu Hause ist. Warum? Mit der Zwei-Wege-Audio-Funktion können die Benutzer über die SwitchBot-App mit jedem kommunizieren, der sich in der Nähe befindet. Das macht sie perfekt zur Abschreckung („Wir sehen euch, ihr lästigen Haustiere und unerwünschten Eindringlinge") oder hilft den Benutzern, denjenigen, die in der Nähe sind, zu begrüßen. Privacy Mask gibt den Nutzern auch ein bisschen mehr Sicherheit. Wenn Sie zu Hause ankommen, zieht sich das Objektiv der SwitchBot Pan/Tilt Cam automatisch in das Gerätegehäuse zurück, um die Linse vollständig zu verdecken und ein Gefühl der Privatsphäre zu vermitteln. Aber darauf wird weiter unten noch näher eingegangen.

Genießen Sie mehr Privatsphäre mit Privacy Mask.

Der neue, auf Privatsphäre basierende Modus der Pan/Tilt Cam macht deutlich, dass SwitchBot Maßnahmen ergriffen hat, damit sich seine Benutzer bei der Verwendung von Heimüberwachungsgeräten etwas wohler fühlen, denn die Privacy Mask geht noch einen Schritt weiter, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass die Kamera versteckt ist und nicht aufzeichnet, wie Benutzer am Sonntagmorgen in Unterwäsche Luther Vandross singen.

SwitchBot stellt auch eine Reihe anderer Smart-Home-Geräte her, die in Verbindung mit dieser Funktion verwendet werden können, darunter auch der SwitchBot Contact Sensor. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre „Sorgenfreiheit zu automatisieren" und ihre häusliche Umgebung so einzurichten, dass eine Bewegung erkannt wird.

Was kann die SwitchBot Pan/Tilt Cam sonst noch bieten?

Abgesehen von den oben genannten Funktionen verfügt die SwitchBot Pan/Tilt Cam auch über eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen:

Bewegungserkennung

Lokale Video-/Bildspeicherung

Nachtsicht

Sofortige Benachrichtigungen

Sprachsteuerung

Und vieles, vieles mehr!

SwitchBot Pan/Tilt Cam ist ab sofort für 39.99 USD über Amazon oder den eigenen Webstore erhältlich.

Informationen zu SwitchBot.

SwitchBot ist eine globale Smart-Home-Marke, die dank ihres innovativen Designs, ihrer einfachen Installation, ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres intelligenten Faktors in Japan eine große Fangemeinde hat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801664/1.jpg

