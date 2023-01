Wondershare a lancé la campagne Capture the Moment pour les utilisateurs du monde entier afin de célébrer l'unité en ligne et hors ligne

Mettez-vous dans l'esprit des Fêtes avec Wondershare pour apporter de la joie et gagner un prix

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Après deux ans de rencontres virtuelles, cette année, familles et amis peuvent enfin se réunir sous le même toit pour célébrer le nouvel an. Pour rendre cette période des Fêtes encore plus spéciale et mémorable, Wondershare, le leader mondial du développement de logiciels, a lancé la campagne Capture the Moment afin que les utilisateurs du monde entier célèbrent l'unité en ligne et hors ligne en enregistrant des moments précieux avec leurs proches.

« Ce que nous avons appris au cours des dernières années, c'est de ne pas tenir les choses pour acquises, comme la possibilité de se réunir avec sa famille et ses amis pour célébrer Noël », a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur de la conception chez Wondershare. « C'est pourquoi nous avons lancé la campagne Capture the Moment. Nous voulons que les gens se concentrent sur la joie pure d'être ensemble et qu'ils fassent durer ce moment particulier, auquel ils repenseront des années plus tard avec émotion. »

Pour être admissible, tout ce que vous avez à faire est d'enregistrer ou de photographier les réactions de la personne qui vous est chère recevant ou déballant des cadeaux. Ensuite, partagez votre création sur Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube avec les hashtags #CelebrateWithWondershare #Fêtes à partir de maintenant et jusqu'au 10 janvier 2023. Trois gagnants de prix de 200 $ seront sélectionnés dans trois catégories, respectivement : la réaction la plus surprenante, la réaction la plus drôle et la réaction la plus chaleureuse.

Avec la période des Fêtes, Wondershare souhaite célébrer la créativité avec non seulement les créateurs, mais également ceux qui veulent préserver des souvenirs en utilisant une suite d'outils créatifs, faciles à utiliser, comme Filmora 12, qui a bénéficié récemment d'une mise à niveau avec des fonctionnalités plus avancées, et des ressources et outils d'IA plus riches. « Cette année, Wondershare est à l'avant-garde en matière d'accessibilité, d'expérience utilisateur intuitive et de logiciels de grande qualité. Nos ventes de la période des Fêtes sont donc une occasion pour les utilisateurs de tout niveau de compétence de gagner sur tous les fronts », a poursuivi Shaan Jahagirdar.

Outils qui aident les utilisateurs à faire preuve d'un zeste de créativité avec facilité :

Filmora — l'éditeur complet de montage vidéo pour les utilisateurs de tout niveau de compétence.

DemoCreator — l'enregistreur d'écran de pointe qui rend les vidéos captivantes.

UniConverter — l'outil de conversion multimédia tout-en-un à grande vitesse.

Entreprise leader dans le développement de logiciels, Wondershare est dédiée également à améliorer les commodités de la vie quotidienne avec la technologie. Voici quelques outils populaires qui permettent aux utilisateurs de travailler plus intelligemment au cours de la nouvelle année :

PDFelement — la solution PDF tout-en-un permet aux utilisateurs de modifier, convertir, signer des fichiers PDF et plus encore sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et le Web.

Edraw — l'outil collaboratif de cartographie conceptuelle et de « brainstorming » avec une communauté de plus de 5 000 modèles constamment mis à jour.

Wondershare a également déployé une grande sélection d'options groupées avec l'intention d'ajouter plus d'outils à la boîte à outils de l'utilisateur, afin qu'il puisse avoir une expérience utilisateur complète pour un prix abordable. Pour en savoir plus sur nos ventes de la période des Fêtes et sur la campagne Capture the Moment, consultez le site Web www.wondershare.com/sales-promotion.html et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

