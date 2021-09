Wondershare Considerada Líder e Desenvolvedor de Alta Tecnologia nos Prémios de Verão do G2 Crowd de 2021

"Temos o maior orgulho em ser novamente premiados na mais recente edição dos prémios do G2 Crowd, disse Tobee Wu, CEO da Wondershare. "A Wondershare coloca sempre as opiniões e exigiências dos seus clientes como prioridade máxima, e assim pretendemos continuar lançando cada vez mais e melhores atualizações úteis para nossos produtos."

O G2 é uma das plataformas de críticas peer-to-peer mais populares, e é conhecida pelas suas críticas honestas nos mais variados produtos. Esta plataforma organiza um evento de prémios anual para reconhecer os líderes da indústria nas mais variadas áreas.

Wondershare Filmora: Líder na Edição de Vídeos

A Wondershare Filmora foi reconhecida como Líder na área da edição de vídeo, juntamente com outros nomes aclamados como o Adobe Premiere e Final Cut Pro X. A versão mais recente do Filmora 10.5 introduz uma nova integração com a biblioteca de efeitos do Filmstock, extra de retrato de AI, figurinhas AR, auto reframe e efeitos de áudio, ajudando os usuários a capturar conteúdos de vídeos com facilidade.

Wondershare PDFelement: Líder na Criação de Documentos

O Wondershare PDFelement foi reconhecido como Líder na criação de documentos. A iteração mais recente na família dos editores de PDF, o PDFelement 8 aumenta a eficiência dos usuários introduzindo melhoramentos de desempenho e na IU, maior armazenamento na Cloud e alterações essenciais na sua navegação na barra de ferramentas.

Wondershare Recoverit: Líder na Recuperação de Arquivos e Dados

O Wondershare Recoverit foi reconhecido como Líder na categoria de recuperação de arquivos. O software, disponível para computadores Mac e Windows, suporta uma vasta gama de tipos de formatos de dados e arquivos, e apresenta um processo de recuperação direto e simplificado com apenas três passos.

Wondershare FilmoraPro: Desenvolvedor de Alta Tecnologia em Edição de Vídeo

O Wondershare FilmoraPro foi reconhecido como Desenvolvedor de Alta Tecnologia em edição de vídeos. O FilmoraPro oferece ferramentas poderosas e extremamente amigáveis aos usuários, incluindo faixas ilimitadas, transições pré-definidas, estabilização automática e mais. É a melhor opção para profissionais.

Para todas as notícias e atualizações mais recentes da Wondershare, por favor visite a página oficial ou siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é um líder global em desenvolvimento de software e pioneiro na área da criatividade digital. Nossa tecnologia é poderosa e as soluções são simples e convenientes. É por isso que somos confiados por milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos nossos usuários a perseguirem suas paixões para que consigamos construir em conjunto um mundo mais criativo.

FONTE Wondershare Português

