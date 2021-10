Wondershare et Windows 11 : créer de l'efficacité pour les utilisateurs

« Chaque fois que nous concevons de nouveaux produits ou de nouvelles versions de nos produits actuels, nous gardons toujours l'efficacité en tête. Nous savons que le temps est très précieux pour tous nos utilisateurs, et plus nous pouvons leur faciliter la vie, mieux c'est »", a déclaré Luna Xue, directrice des produits de Wondershare. « C'est pourquoi nous sommes très heureux de voir certaines des nouvelles fonctionnalités de Windows 11, qui rendront sans aucun doute les processus plus rationnels pour les utilisateurs. »

Les mises en page instantanées et les groupes instantanés améliorent la productivité

Cette refonte majeure du système d'exploitation Windows comporte divers ajouts qui permettent aux utilisateurs de faire plus facilement du multitâche, par exemple, des mises en page instantanées et des groupes instantanés. Les éditeurs vidéo qui utilisent les produits Wondershare tels que Filmora et Anireel pourront éditer plus efficacement les vidéos et les photos en passant rapidement d'une fenêtre à l'autre ou en les visualisant toutes en même temps.

D'autre part, les utilisateurs d'EdrawMax et d'EdrawMind, qui créent beaucoup de diagrammes et de cartes mentales, peuvent sur leur PC avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps avec des mises en page instantanées, ce qui leur permet de se concentrer sur le matériel source tout en concevant les diagrammes sur EdrawMax et EdrawMind sans avoir à réduire et agrandir les fenêtres.

La dernière mise à jour de PDFelement 8 visant à rationaliser l'expérience utilisateur pour simplifier l'interface va de pair avec l'efficacité que les mises en page et les groupes de mise en page instantanés offrent aux utilisateurs. Désormais, la création et l'édition de documents demandent encore moins de temps et d'efforts.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont pratiques et simples. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays dans le monde nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

