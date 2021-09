Wondershare lança passatempo para você ganhar um iPhone 13

Para participar, os usuários devem seguir três passos simples. Primeiro, deve escolher uma cor favorita para o iPhone . As opções variam entre uma vasta gama de cores e tons, entre as quais poderá achar os tradicionais cinza, preto, e branco. Contudo existem outras novidades: cor-de-rosa de pastilha elástica, preto fosco, e cor de laranja . Na verdade, as novas opções de cores para o iPhone 13 são das novidades mais antecipadas e um dos rumores mais discutidos recentemente pelos entusiastas da Apple.

Após esse primeiro passo, os usuários devem registrar-se com seu nome e email. Por fim, devem partilhar uma publicação em suas redes sociais, como Twitter, YouTube ou Facebook, anunciando que estão participando no passatempo. Devem incluir a seguinte hashtag na publicação: #MobileTranstoiPhone13, além da etiqueta MobileTrans. Depois destes passos estarem concluídos, terminou com sucesso sua participação no passatempo.

O passatempo começa em 30 de Agosto de 2021 e irá terminar a 30 de Setembro de 2021 às 23:59 horas (GMT). Está disponível para os países em todo o mundo, excepto nos quais onde a lei não permite a participação nestes passatempos. Além disso, o passatempo está sujeito às leis e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.

Todos os anos, a Apple surpreende-nos com um novo lançamento, e o iPhone 13 é sem dúvida um dos mais antecipados pelos amantes de tecnologia. Até agora, as informações disponíveis sobre este modelo sugerem que o novo celular permitirá ao usuário fazer chamadas e enviar mensagens mesmo sem cobertura de rede, graças a um sistema de comunicações por satélite. Adicionalmente, irá apresentar alterações novas e incríveis no seu design e posição da câmera, com uma configuração diagonal, tal como o seu antecessor, o iPhone 12.

O MobileTrans é um aplicativo desktop que foi desenvolvido para transferir dados entre celulares, enviar mensagens do WhatsApp, e restaurar informações em backups da Cloud. O MobileTrans pode ser usado em PC e Mac, e atualmente já conta com cerca de 50 milhões de usuários em mais de 150 países de todo o mundo.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é um líder global em desenvolvimento de software e pioneiro na área da criatividade digital. Nossa tecnologia é poderosa e as soluções são simples e convenientes. É por isso que somos confiados por milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos nossos usuários a perseguirem suas paixões para que consigamos construir em conjunto um mundo mais criativo.

