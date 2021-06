Wondershare Recoverit Versão 9.6 Lançada para Suporte de Chipsets Apple

VANCOUVER, Columbia Britânica, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Wondershare Recoverit (https://recoverit.wondershare.com.br/ ) anunciou recentemente o lançamento de sua última versão 9.6 para Mac. O programa agora oferecerá suporte total a dispositivos Mac rodando no chipset Apple M1 e chip de segurança T2 mais recentes. Essa atualização irá melhorar o desempenho geral de recuperação de dados do programa no Mac e torná-lo compatível com todos os modelos mais recentes do Mac.

O Apple M1 é um sistema baseado em ARM popular que fornece suporte de CPU e GPU para sistemas Mac. O chipset foi lançado em novembro de 2020 e foi integrado com todas as unidades Mac mais recentes rodando no MacOS Big Sur. O Apple T2 Security Chip é um chip de segunda geração para Mac com recursos de ponta como inicialização segura e armazenamento criptografado. O Wondershare Recoverit 9.6 é capaz de trabalhar perfeitamente com os chips M1 e T2 para obter um suporte de recuperação de dados mais rápido e melhor para os usuários do Mac.

"Ser compatível com os chipsets da Apple é extremamente importante para os protagonistas deste setor, nossos engenheiros se dedicam a trabalhar em soluções para suportar a mais recente tecnologia e trazer melhor experiência aos usuários. " disse Kevin Zhu, o diretor de produtos da Wondershare Recoverit.

Sobre o Wondershare Recoverit

Com mais de 5 milhões de usuários, o Wondershare Recoverit é uma das ferramentas de recuperação mais inteligentes para Windows e Mac. Este programa de recuperação de dados DIY é conhecido por seus altos resultados de recuperação e suporta quase todos os tipos de dados.

Suporta a recuperação de dados em todos os cenários possíveis como exclusão acidental, disco formatado, armazenamento corrompido, ataque de vírus, etc.

Este programa suporta todos os principais sistemas de arquivos para discos como APFS, HFS+, NTFS, exFAT, etc.

O Wondershare Recoverit é compatível com mais de 200 tipos de arquivos diferentes, como: fotos, vídeos, áudio, documentos e muito mais.

Os dados recuperados são filtrados com base em diferentes parâmetros e é possível até mesmo pré-visualizar os arquivos extraídos antes de restaurá-los.

Suporta todas as principais versões do sistema Mac e também pode recuperar dados de fontes externas de armazenamento.

Use a versão mais recente do Recoverit 9.6, este programa irá melhorar seu desempenho geral de recuperação de dados. Totalmente compatível com o chipset Apple M1 e o chip de segurança T2, a versão mais recente fornecerá resultados de recuperação melhores e mais rápidos em todas as situações possíveis.

Sobre a Wondershare

A Wondershare, fundada em 2003, é líder mundial no desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. Temos uma tecnologia poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. Portanto, milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo confiam em nós. Ajudamos nossos usuários a buscar suas paixões para que, juntos, possamos construir um mundo mais criativo.

