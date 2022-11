wonwonleywon allie luxe et philanthropie comme jamais auparavant

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle marque vient d'initier un projet pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Chaque produit de la marque sera entièrement unique et la vente de ces produits servira à accomplir leur mission philanthropique. Cette marque s'appelle wonwonleywon.

Certaines marques de luxe développent de petites collections pour vendre des produits en 1 000 ou 100 exemplaires. En tant que client, vous pourriez donc acheter un produit dont il existe 1 000 ou 100 exemplaires. Mais elles proposent rarement des pièces uniques. Et lorsqu'elles produisent ces petites collections, elles ne les proposent que pour certains produits. Le reste des articles qu'elles vendent sont produits en masse, et elles vendent des milliers d'exemplaires identiques.

Mais aucune marque de vêtements, de sacs, de chaussures, de bijoux, de montres, de lunettes et de produits pour la maison ne propose des pièces systématiquement uniques sans jamais proposer d'article produit en plus d'un exemplaire. C'est précisément ce que wonwonleywon prévoit de faire.

wonwonleywon appelle cela le « luxe en pièce unique », ce qui en fait techniquement la marque de luxe la plus prestigieuse au monde. En effet, lorsqu'une personne achètera un produit wonwonleywon, elle saura qu'elle est la seule personne au monde à posséder ce produit, ce qui correspond au plus haut niveau d'exclusivité.

Ainsi, en ne vendant que des pièces uniques, en accord avec leur principe de « luxe en pièce unique », wonwonleywon imite l'humanité. Chaque humain est unique, et pour wonwonleywon, chaque produit est unique. Ce mimétisme leur permet de servir une cause plus importante que la vente de produits physiques. Elle sert une cause plus importante que celle d'être la marque de luxe la plus prestigieuse au monde. Elle s'est investie d'une mission philanthropique : celle d'aider les personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Comme nous sommes tous uniques, et que personne n'est vous, wonwonleywon est convaincue que c'est là que réside votre pouvoir, et veut vous aider à être le meilleur de vous-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wonwonleywon.com

