WOO Network arrecada US$ 30 milhões da Série A de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital, Crypto.com Capital e outros

GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A WOO Network anunciou hoje a conclusão de sua Série A de 30 milhões de dólares com o apoio de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital e Crypto.com Capital. A rodada contou com investidores de pilares principais do setor: instituições de negociação, bolsas, fundos de risco e empresas de pesquisa, como AscendEX, AntAlpha, MEXC Global, LBank, Fenbushi Capital, BitMart, 3Commas Capital, TokenInsight Research, AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) e ViaBTC Capital.

A rodada de ações estratégicas, que foi subscrita em mais de 200%, ocorre após o lançamento bem-sucedido de WOO X, uma plataforma de negociação que fornece aos traders a maior liquidez do mercado com taxas de negociação muito baixas, e o lançamento alfa de WOOFi, uma plataforma de câmbio descentralizada que oferece os melhores preços de swap possíveis e slippage reduzido com taxas mais baixas.

A arrecadação de fundos é um atestado da crescente confiança institucional na rede e do imenso valor que ela traz para o mercado de criptomoedas.

"Embora o cenário de exchange esteja crescendo de forma mais competitiva, a WOO X está preparada para deixar uma marca com sua elevada liquidez, juntamente taxas de corretagem de baixo custo até custo zero, essas duas propostas são extremamente úteis para que os traders institucionais e de varejo alcancem uma execução de negociação superior", afirmou Su Zhu, cofundador da Three Seas Capital.

"É notável o que a WOO X foi capaz de alcançar logo após seu lançamento - experiência de negociação de ponta, combinando o melhor em profundidade de mercado, spreads de negociação e taxas de negociação competitivas. Aguardamos o seu próximo lançamento de negociação de futuros, guiando seu desenvolvimento de produtos com nossa experiência em negociação de mercado à vista, de derivativos e opções e ajudando-os a evoluir até transformar-se na plataforma de negociação definitiva que eles imaginam ser", afirmou Darius Sit, fundador e diretor de investimentos da QCP Capital.

Parte do novo capital será utilizado para acelerar a expansão do mercado global por meio da aquisição de talentos e da abertura de um novo escritório regional de P&D em Varsóvia, Polônia. O capital também será alocado para o desenvolvimento de novas linhas de produtos, como futuros, social trading e um conjunto de negócios inovadores de DeFi e produtos geradores de rendimento.

"Embora a WOO X continue sendo o principal produto de exchange de CeFi da WOO Network, a arrecadação de fundos nos permite focar ainda mais no espaço DeFi por meio de nosso conjunto de produtos de exchange e geração de rendimentos sob a WOOFi. Esses esforços ampliarão ainda mais a visão da rede de oferecer a melhor liquidez, execução de negociação e estratégias de geração de rendimentos a um custo muito baixo em toda a CeFi e DeFi", comentou Jack Tan, cofundador da WOO Network.

Desde o seu capital semente inicial em 2020, a WOO Network experimentou um crescimento tremendo. A qualquer momento, a rede oferece uma das maiores profundidades de negociação entre 250-300 BTC e 2500-3000 ETH em um spread de 2% +/- entre os preços de compra e de venda junto com milhões de dólares em liquidez das altcoins.

Alinhado com a alta liquidez, o crescimento nos volumes de negociação cresceu significativamente de US$ 20 milhões diariamente no início de 2020 para uma média de US$ 1 bilhão em volume diário em outubro de 2021 e teve um aumento de 2,6 bilhões de dólares em meados de setembro de 2021.

"A liquidez que a WOO Network está acumulando só se aprofundou e seu volume mudou de milhões para bilhões. O que eles construíram é algo verdadeiramente único no espaço -- eles estão crescendo para se tornar um gigante de liquidez e uma força a ser reconhecida em toda a CeFi e DeFi", afirmou Sherwin Lee, sócio-geral da PSP Soteria Ventures e fundador da De-Fi Capital.

Sobre a WOO Network

A WOO Network é uma rede de alta liquidez que conecta traders, exchanges, instituições e plataformas DeFi com acesso democratizado à melhor liquidez, execução de negociação e estratégias de geração de rendimentos a um baixo custo. A WOO Network foi fundada pela Kronos Research, uma empresa de negociação de múltiplas estratégias especializada em negociações de alta frequência (HFT), arbitragem e CTA, com uma média de cerca de 5 a 10 bilhões de dólares em volume de negociação diário em exchanges de criptomoedas globais.

Contato para a imprensa:

Ben Yorke, vice-presidente de marketing

[email protected]

FONTE WOO Network

