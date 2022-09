WOO Network : la demande d'enregistrement pour l'AML approuvée à Taiwan

TAIPEI, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- WOO Network, une plateforme de trading de crypto-actifs du top 10, a obtenu l'approbation de sa demande d'enregistrement pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) auprès du régulateur financier de Taïwan.

La société de trading de crypto-actifs est le seul candidat étranger qui figure sur une liste de 24 fournisseurs d'actifs virtuels enregistrés ou VASP publiée par la Commission de surveillance financière (FSC) du Bureau bancaire de Taïwan.

« C'est une étape importante pour nous, car de nombreuses entreprises à capitaux étrangers souhaitent servir les acteurs du marché sinophone qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Le potentiel de Taïwan est énorme en soi, compte tenu de son revenu par habitant élevé et de son intérêt pour les technologies financières », a déclaré Jack Tan, fondateur et PDG de WOO Network.

« Cette décision nous donne amplement confiance dans le fait que les régulateurs taïwanais tentent de trouver un équilibre entre le soutien à l'innovation et la protection des utilisateurs », a relevé Tan.

« Nous nous démarquons principalement par le fait que nous pouvons offrir d'importantes liquidités et des frais nuls sur les transactions, grâce à notre partenaire, Kronos Research. Parallèlement, nous sommes en mesure de lancer de nouvelles fonctionnalités et de réaliser des mises à niveau avec notre système, autant d'atouts qui nous ont permis de figurer dans le top 10 des plateformes de trading de crypto-actifs en seulement un an d'activité », a-t-il souligné.

Kronos Research est une société de trading quantitatif de crypto-monnaies qui se spécialise dans l'arbitrage et le trading à haute fréquence. La société de trading quantitatif a incubé WOO Network pour assurer aux traders professionnels et aux marchés boursiers une meilleure liquidité.

À ce jour, le volume historique total des transactions sur WOO X est supérieur à 240 milliards USD. WOO Network compte plus de 20 partenaires, dont Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano et NEAR.

Détails de l'approbation de Taiwan

« De manière générale, l'approbation que nous avons obtenue signifie que nous nous conformons pleinement à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, comme le stipule la législation taïwanaise. Cette approbation nous permet d'effectuer les opérations suivantes : échange de crypto à fiat ; échange de crypto à crypto ; transfert de crypto-monnaies ; garde ou administration de crypto-monnaies ; et offre et émission de crypto-monnaies », a déclaré Chloe Tsai, responsable du service juridique et de la lutte contre le blanchiment d'argent chez WOO Network.

Selon le document de la FSC, les entreprises qui ont rempli la déclaration de conformité à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent sont responsables de l'application de cette loi en leur sein. Celles qui ont obtenu l'agrément doivent prendre des mesures de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme sur leurs plateformes de monnaie virtuelle et leur activité de trading.

« L'une de nos exigences est de créer une application indépendante pour Taïwan afin d'accueillir tous les utilisateurs taïwanais. Sur notre application taïwanaise, les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux contrats à terme/marges, tandis que tous les FE et BE sont séparés de notre application mondiale », a expliqué Tsai.

Nous prenons également des mesures importantes pour permettre à notre plateforme de se lancer dans l'échange de crypto à fiat en commençant par l'une des grandes banques taiwanaises et, espérons-le, bientôt avec d'autres banques », a déclaré Tsai.

Depuis plusieurs décennies, le secteur financier taïwanais est très réglementé car il se montre prudent face à l'afflux de capitaux liés au blanchiment d'argent. Cependant, le gouvernement a récemment assoupli ses règles dans le but de stimuler l'innovation financière et de faire de Taïwan un centre de technologies financières.

Au moment où ses pays voisins cherchent à durcir leurs règles sur les crypto-monnaies, Taïwan a de bonnes chances d'atteindre son objectif grâce à ses récentes approbations.

À propos de WOO Network

WOO X est une plateforme de trading destinée aux traders professionnels, qui propose des modules entièrement personnalisables, et un trading à frais réduits ou nuls, complété par d'importantes liquidités provenant du réseau WOO, qui met en relation les traders, les bourses, les institutions et les plateformes DeFi. Le jeton WOO est utilisé dans les produits des plateformes CeFi et DeFi du réseau pour le jalonnement et les réductions de frais. WOO Network a été incubé par Kronos Research, une société de négociation multistratégique qui se spécialise dans la tenue de marché, l'arbitrage, le CTA et le trading à haute fréquence (HFT), avec un volume de transactions quotidien autour de 5 à 10 milliards de $ sur les échanges de cryptomonnaies au niveau mondial.

