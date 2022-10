Traders novatos têm direito a receber 1 BTC e ganhar tokens $WOO

TAIPEI, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O cofundador da WOO Network, Jack Tan, liderou a comemoração do primeiro aniversário da WOO X, uma plataforma de negociação de criptomoedas de nível profissional com taxa zero e liquidez profunda. Em uma carta aberta aos usuários da WOO X em todo o mundo, Jack Tan refletiu sobre a jornada compartilhada entre a equipe e a comunidade que permitiu que a plataforma estivesse entre as plataformas mais confiáveis ao lado de protagonistas de longa data no setor.

WOO X comemora o primeiro aniversário (PRNewsfoto/WOO Network)

"Nosso setor inovador combinado com uma força de trabalho descentralizada requer inúmeras horas para os mais de 200 membros, à medida que sincronizamos os fusos horários, verificando canais de folga e mensagens no Telegram desde o início da manhã até o final da noite. Para ter sucesso, não só precisamos trabalhar mais, mas também fazer as coisas de maneira diferente e com melhor efeito. Uma coisa que fizemos bem foi ignorar determinadas tendências, como construir marketplaces de NFTs ou patrocinar equipes esportivas caras. Em vez disso, optamos por investir em produtos melhores", disse Tan em sua carta.

Oportunidade em meio ao mercado em baixa

Tan continuou a enfrentar as atuais condições de mercado que têm sido desafiadoras para muitas startups de tecnologia

"O mercado em baixa nos ofereceu uma oportunidade fantástica de montar uma linha forte de produtos inovadores, uma equipe de classe mundial e um grupo inspirador de co-construtores para atingir nosso objetivo de ser uma marca de primeira linha.

Estamos moldando nossa plataforma para nos tornarmos mais do que um espaço para comprar e vender ativos digitais, mas que também capacite e apoie os usuários, que observarão uma melhora significativa no desempenho. Também temos um dos ecossistemas mais fortes do mundo, liderado por nossos clientes, investidores e parceiros como a Kronos Research e a Orderly Network. Além disso, também somos abençoados por ter uma das comunidades mais unidas lideradas por WOO DAO, WOO Force e WOOFi, ajudando a marca a expandir no mundo todo. Estou orgulhoso do que a equipe conquistou com a WOO X em apenas um ano. E agora as peças estão finalmente se juntando para definirmos o caminho da inovação", observou Jack Tan.

Retribuindo à comunidade, com chance de receber 1 BTC

Para permitir que mais traders profissionais conheçam a WOO X, a empresa lançou uma campanha na qual os traders podem ter a chance de receber 1 BTC. Os usuários que negociarem na plataforma até 1º de novembro são elegíveis para receber o prêmio.

"De maneira geral, nossos usuários estão satisfeitos e confiam em nossa plataforma, com base no feedback direto e em nossa pontuação de confiança em uma plataforma de classificação de terceiros. Com esta campanha, queremos que outros traders conheçam por si mesmos e tenham a chance de receber 1 BTC", disse o vice-presidente de marketing de rede da WOO Ben Yorke.

Os usuários que realizarem sua primeira negociação serão inscritos em um sorteio aleatório para receber 1 BTC. A primeira negociação, à vista ou futuro, deve ser concluída durante a campanha, independentemente de quando o usuário tenha feito o registro. Para mais informações sobre esta campanha, acesse a página do evento.

Nova parceria permite comprar criptomoedas com moeda fiduciária

Durante a comemoração do aniversário, a WOO X também anunciou sua parceria com a Cabital e a integração da Cabital Connect. A parceria permite que os usuários comprem criptomoedas com moeda fiduciária usando métodos de transferência bancária local e eliminem as taxas de transação dispendiosas associadas aos cartões de crédito. Uma campanha conjunta foi lançada pelas duas empresas, na qual os clientes que utilizam a Cabital para comprar USDT no WOO X podem ganhar recompensas de token $WOO e aproveitar taxas de 0% ao transferir ativos para a WOO X.

Em apenas um ano, a WOO X realizou um volume total de USD 240 bilhões de negociações e foi classificada como a 9ª exchange de criptomoedas spot em todo o mundo, com base na pontuação de confiança. A equipe interna chegou a 200 funcionários, com a experiência adquirida em instituições de primeira linha em diferentes setores. A WOO X tem mais de 20 parceiros, incluindo Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano e NEAR.

Sobre a WOO Network

A WOO X é uma plataforma de negociação para traders profissionais, com módulos totalmente personalizáveis e uma estrutura de trading completa com tarifa mais baixa ou sem tarifa, com alta liquidez proveniente da WOO Network, que conecta traders, exchanges, instituições e plataformas DeFi. O token WOO é usado nos produtos de CeFi e DeFi da rede para suporte e descontos de taxas. A WOO Network foi fundada pela Kronos Research, uma empresa de negociação de múltiplas estratégias especializada em criação de mercado, arbitragem, CTA e negociações de alta frequência (HFT).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1919452/WOO_X_celebrates_anniversary.jpg

FONTE WOO Network

