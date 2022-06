Woolpert amplía la asociación con Google a nivel mundial

El vicepresidente sénior de Woolpert, Jon Downey, dijo que Woolpert se especializa en las soluciones de movilidad de Google Maps Platform porque requieren la capacidad de navegar por complejos desafíos cartográficos.

"Google Maps Platform y estos servicios clave encajan con lo que somos", dijo Downey. "En los últimos años, Google ha desarrollado soluciones como On-demand Rides & Deliveries, Last Mile Fleet Solution y Cloud Fleet Routing para dar soporte a viajes compartidos, navegación de conductores, ETAs en tiempo real, optimización de flotas y planificación de rutas. Estos son los tipos de tecnologías líderes que el mundo ha llegado a esperar de Google, y estamos encantados de compartirlos con clientes adicionales en Europa".

Woolpert ha obtenido dos Google Cloud Location-Based Services Partner of the Year Awards y un Google Cloud Partner Award for Customer Success en Google Maps Platform. La empresa ha conseguido 10 distinciones de experiencia, incluyendo Retail y Automotive en el Google Cloud Partner Program.

Acerca de Woolpert

Woolpert es la principal empresa de arquitectura, ingeniería, geoespacial (AEG) y consultoría estratégica, con la visión de convertirse en una de las mejores empresas del mundo. Innovamos dentro y fuera de los mercados para servir a clientes públicos, privados y gubernamentales de todo el mundo. Woolpert es una de las 150 mejores empresas de diseño global de ENR, ha obtenido seis certificaciones consecutivas de Great Place to Work y fomenta activamente una cultura de crecimiento, inclusión, diversidad y respeto. Fundada en 1911 en Dayton, Ohio, Woolpert ha sido la empresa AEG de más rápido crecimiento de Estados Unidos desde 2015. La firma cuenta con más de 1.900 empleados y 60 oficinas en cuatro continentes. Para más información, visite woolpert.com .

