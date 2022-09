Woolpert réunit des entreprises et des ressources géospatiales et forme Woolpert Africa

Woolpert Africa regroupe les services de cartographie, d'arpentage et de données de Woolpert, Southern Mapping et AAM.

JOHANNESBOURG, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Woolpert a rassemblé le personnel, les ressources et l'expérience locale de ses deux sociétés géospatiales en Afrique, Southern Mapping Company et AAM, pour former Woolpert Africa . L'équipe assurera la collecte, le traitement et la gestion des données géospatiales pour répondre aux besoins en Afrique, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de l'environnement.

Woolpert a acquis la société Southern Mapping en 2019. Basée à Johannesburg, Southern Mapping , une société Woolpert, est spécialisée dans les technologies de lidar, d'imagerie hyperspectrale et de télédétection. AAM , une société Woolpert, est une entreprise de cartographie photogrammétrique, d'arpentage et de SIG basée en Australie. AAM a rejoint Woolpert en 2021. Elle dispose de bureaux à Johannesburg et au Cap et emploie du personnel dans plusieurs pays africains et dans les États du Golfe.

« Individuellement, chacune de nos sociétés s'est fait un nom à travers l'Afrique en fournissant des services géospatiaux de pointe pour répondre à un large éventail de besoins, a déclaré Joseph Seppi, vice-président principal de Woolpert. Ensemble, nous formons une entreprise de premier plan qui vit et travaille sur tout le continent et qui maîtrise les affaires en Afrique. Nous constituons la plus grande entreprise de services complets dans le domaine géospatial en Afrique. »

Ces entreprises ont lancé le premier système lidar en Afrique et le premier système hyperspectral basé en Afrique du Sud. L'équipe de Woolpert Africa a cartographié plus de deux millions de kilomètres carrés du continent, a travaillé dans plus de 45 pays africains et a réalisé plus de 1 500 projets.

« Ce regroupement des ressources régionales s'inscrit dans notre vision stratégique qui consiste à développer la technologie et l'innovation pour mieux servir nos clients, tout en donnant au personnel la possibilité de créer et de progresser, a ajouté Scott Cattran, PDG de Woolpert. Nous sommes très heureux d'annoncer la création de Woolpert Africa. »

