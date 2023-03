WordUp, um aplicativo de aprendizado de inglês baseado em Inteligência Artificial, apresenta o Fantasy Chat

LONDRES, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de 1,5 bilhão de pessoas falam inglês como segundo idioma. Eles estão naturalmente em desvantagem em comparação com falantes nativos em um mundo globalizado onde o inglês é o que conecta as pessoas às oportunidades.

A visão do WordUp é nivelar o campo de jogo. É um aplicativo de aprendizado de inglês baseado em IA, usado por milhões, com uma ideia central simples, mas inovadora:

WordUp Chat - AI Celebrities

O inglês tem 200.000 palavras. Você nunca vai ouvir 95% delas. 5% é suficiente para um vocabulário perfeito. Mas quais 5%, depende de sua vida, profissão, hobbies,… O WordUp ajuda você a descobrir exatamente as palavras que são importantes para você, classificadas por sua importância (frequência de uso), oferecendo o maior valor possível por minuto de aprendizado.

Fantasy Chat

Seu último lançamento de 17 de março de 2023 permite que os usuários falem sobre qualquer assunto com uma versão de IA de seus ídolos, celebridades, políticos,… com mais de 10.000 pessoas famosas disponíveis! É uma maneira incrivelmente divertida de praticar inglês e ampliar seu vocabulário.

Este caso inovador de uso de IA é um exemplo de como a Generative AI está redefinindo a educação.

O desafio do "vocabulário ativo"

O WordUp já era conhecido por seu conceito de "Mapa do Conhecimento", permitindo aos usuários descobrir seu conhecimento de vocabulário existente em um "gêmeo digital" que permite o aprendizado hiperpersonalizado. Essa abordagem, combinada com um rico conteúdo de aprendizado visual, já havia tornado o WordUp o aplicativo líder de expansão de vocabulário, usado por milhões em todo o mundo.

Mas havia um desafio. Como em qualquer outro aplicativo, as palavras eram aprendidas no vocabulário passivo e não ativo do usuário, o que significa que ele poderia entender as palavras ao se deparar com elas, mas não poderia necessariamente lembrá-las e utilizá-las naturalmente em conversas em tempo real. A mudança de vocabulário passivo para ativo só é possível por meio da prática e do uso ativo. O novo recurso Fantasy Chat resolve esse problema.

Sobre os fundadores

O WordUp foi criado pelos empreendedores em série Paymon Khamooshi e Somayeh Aghnia. Tendo imigrado do Irã para o Reino Unido como estudantes em 2004, eles vivenciaram em primeira mão os desafios de aprender o vocabulário em inglês.

Em 2007, eles fundaram a Geeks Ltd (empresa de software em Londres) e desde então criaram empregos para mais de 500 pessoas e ganharam vários prêmios da indústria, incluindo o Queen's Award for Innovation.

Inicialmente um projeto experimental na Geeks, o WordUp cresceu e se tornou uma empresa independente com ambições filantrópicas e de impacto.

https://wordupapp.co

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037619/WordUp.jpg

FONTE WordUp App Ltd

SOURCE WordUp App Ltd