WorkBoard arrecada US$ 75 milhões da Série D à medida que as empresas em todos os setores adotam os OKRs e aceleram seu ritmo operacional

REDWOOD CITY, Califórnia, 4 de maio de 2021 /PRNewswire/ --A WorkBoard, uma plataforma de gerenciamento de resultados empresariais e OKR, anunciou hoje que arrecadou mais 75 milhões de dólares em financiamento de crescimento. O SoftBank Vision Fund 2* liderou a rodada e os investidores existentes Andreessen Horowitz, GGV os novos investidores Capital One Ventures e SVB Capital. A WorkBoard investirá os fundos no desenvolvimento da plataforma, comunidade de clientes e expansão de seus esforços de vendas e marketing.

Para aproveitar uma economia em expansão e mudanças generalizadas na forma como os clientes compram e as pessoas trabalham, as empresas devem aumentar sua agilidade e velocidade. De acordo com a PwC, antes da pandemia, 40% dos executivos se sentiram "altamente ágeis" em fazer mudanças flexíveis, mas esse número caiu para 18%, pois essa agilidade foi testada nos últimos 12 meses. Com a Reserva Federal projetando o crescimento mais rápido do PIB em mais de 35 anos em 6,5%, as empresas de todos os setores estão adotando OKRs e acelerando seu ritmo operacional para acompanhar as mudanças de mercado. As mais rápidas e maiores organizações de tecnologia, incluindo Cisco, IBM e Microsoft, e um número crescente de instituições financeiras, fabricantes, ciências da vida e empresas de saúde adotaram a WorkBoard e o OKRs para acelerar seus negócios e crescimento.

"Atualmente, as organizações em todo o mundo precisam de uma abordagem mais rápida e ágil para impulsionar suas estratégias e ritmos operacionais. Acreditamos que a plataforma líder da WorkBoard ajuda as organizações a definir, alinhar e gerenciar resultados estratégicos de forma mais eficiente", declarou Nagraj Kashyap, sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers. "Como um usuário ávido da WorkBoard, liderei seu financiamento de Série A, enquanto trabalhava na M12, e tenho o prazer de continuar nossa parceria com a Deidre e a equipe de WorkBoard para abastecer sua próxima etapa de crescimento."

"À medida que mais empresas se comprometem a um futuro de trabalho totalmente remoto ou híbrido, a OKRs e a gestão de resultados transparentes são essenciais para manter as equipes distribuídas alinhadas", disse Matthew Goldstein, diretor executivo da M12. "A WorkBoard está gerando um valor incrível para os clientes compartilhados por meio de integrações com tecnologias como o Microsoft Teams, e vários grupos na Microsoft, incluindo a M12, estão usando a WorkBoard para acelerar os ritmos operacionais."

"Agora, todos os setores precisam ser rápidos, ágeis e responder às mudanças no mercado. A capacidade de ajustar rapidamente as prioridades estratégicas, alinhar e mobilizar está se tornando rapidamente uma vantagem para o crescimento", disse Deidre Paknad, CEO e cofundador da WorkBoard. "A WorkBoard aumenta a agilidade estratégica e o ritmo operacional em 4x, ao mesmo tempo em que cria transparência generalizada. Estou animado para trabalhar com a Nagraj novamente e investir agressivamente em relacionamentos mais profundos com os clientes, vantagem da plataforma e crescimento mais rápido."

Sobre a WorkBoard

WorkBoard desbloqueiam crescimento e vantagem competitiva para os clientes por meio de alto alinhamento, forte foco e transparência usando OKRs. Desde o seu lançamento geral em 2014, a plataforma de resultados e a metodologia de mentalidade de resultados da WorkBoard ganharam a confiança de centenas de empresas em grandes organizações e empresas de alto crescimento, como AstraZeneca, Microsoft, Cisco, Workday, IBM, 3M, VMware, Juniper, Zuora, LexisNexis, Malwarebytes e muito mais. A empresa foi pioneira em treinamento em OKR com o primeiro currículo de desenvolvimento profissional que já certificou mais de 7.000 treinadores de OKR no Outcome Mindset Method™ (Método de mentalidade de resultados) desde 2018. A WorkBoard está sediada em Redwood City, Califórnia. Os investidores incluem Softbank Vision Fund 2, Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures, M12 – Microsoft's Venture Fund, Capital One Ventures, e SVB Capital.

A próxima conferência da Workboard, Accelerate Spring '21, apresenta Geoffrey Moore, autor de best-sellers como Crossing the Chasm e Zone to Win, e executivos da Cisco, Microsoft, Avalara, EXL Healthcare, Praxis, VMware, Iterable e Zuora. Eles discutirão como impulsionam visões ousadas para um futuro mais digital, aumentam a agilidade e a velocidade e energizam as equipes para que alcancem o máximo possível. A conferência virtual será realizada no período de 24 a 27 de maio de 2021.

*A partir da data deste comunicado à imprensa, o SoftBank Group Corp. fez contribuições de capital para permitir investimentos pelo SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") em determinadas empresas do portfólio. As informações incluídas neste documento são feitas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de participação limitada em qualquer fundo, incluindo o SVF 2. O SVF 2 ainda não teve um fechamento externo, e qualquer potencial investidor deverá receber informações adicionais relacionadas a quaisquer investimentos do SVF 2 antes do fechamento.

