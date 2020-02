Workflows repetitivas são a maior queixa dos profissionais de marketing: Adjust lança nova ferramenta de automação para simplificar os processos da publicidade mobile

O mobile reina supremo no mundo digital. O eMarketer prevê que os profissionais de marketing estão dispostos a investir um valor recorde de US$ 286 bilhões em gastos com anúncios mobile em 2020. Contudo, conforme a indústria cresce, os processos por trás do gerenciamento de anúncios se tornam cada vez mais complexos. De acordo com a nova pesquisa da Adjust:

Em média, os profissionais de marketing tomam conta de 19 campanhas publicitárias em cerca de 14 redes diferentes, o que mostra a escala e a complexidade por trás das campanhas de marketing na atualidade.

81% dos profissionais de marketing entrevistados disseram que suas empresas planejam aumentar o orçamento de automação de marketing ou publicidade em 2020.

Quando perguntados sobre seus três maiores desafios, os profissionais de marketing identificaram a fusão de diferentes fontes de dados e a tomada de ações com base nelas, a atualização de lances e orçamentos e um gerenciamento de campanha preciso.

O Control Center da Adjust foi criado para simplificar esses processos. Desenvolvido como um painel multiaplicativos, multiparceiros e muiltirredes, os profissionais de marketing poderão visualizar seus dados em todos seus aplicativos e campanhas e tomar ações com base neles. O produto é do terceiro pacote de produtos da empresa, o Adjust Automate, seguindo Measure, com foco na atribuição e análise, e Protect, que contém soluções de prevenção contra fraudes e cibersegurança. Esses três pacotes de produtos tornam o marketing mais simples, inteligente e seguro para os 32 mil aplicativos que trabalham com a Adjust.

"O mobile é um dos canais mais sofisticados e técnicos do marketing na atualidade, mas ele depende de uma quantidade enorme de trabalho manual", afirma Paul H. Müller, cofundador e CTO da Adjust. "No Control Center, os profissionais de marketing podem descarregar as atividades manuais e rotineiras, ficando livres para exercer sua criatividade e superar os limites do marketing. O produto também tem o potencial de tornar o marketing mobile mais igualitário, aumentando expressivamente o número de campanhas que uma pessoa pode gerenciar e possibilitando que equipes pequenas compitam com grandes departamentos de marketing. Dessa forma, aos poucos a competição será ganha não por quem gasta mais, mas por quem tem melhores estratégias".

O Control Center estará disponível no começo de março, como pacote separado para os clientes e integrado ao painel que eles já possuem, junto a uma versão Enterprise com personalização total para os anunciantes mais sofisticados.

O lançamento segue um período de crescimento para a Adjust. Em 2019, a empresa anunciou várias aquisições, contratação de grandes talentos e uma das maiores rodadas de financiamento do ano na Europa. Em 2020, a Adjust se concentrará na consolidação dos seus produtos para se tornar o mecanismo de crescimento definitivo do ecossistema do marketing mobile.

Metodologia:

A pesquisa, realizada pelo Censuswide a pedido da Adjust, entrevistou cem gerentes de aquisição de usuários e profissionais de marketing digital nos Estados Unidos.

Sobre a Adjust

A Adjust é líder de indústria em medição mobile, prevenção contra fraudes e cibersegurança. Nascida no coração da economia mobile e sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa SaaS com operação global tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo.

Ao tornar o marketing mais simples, inteligente e seguro, a Adjust permite aos profissionais de marketing, que baseiam suas decisões em dados, construir os aplicativos mais bem-sucedidos do mundo. A Adjust é parceira de marketing de todas as plataformas mais importantes. No total, mais de 32 mil aplicativos, inclusive marcas globais como Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, já implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar o desempenho.

